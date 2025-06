Israël verwacht dat de VS zich zal aansluiten bij de ongekende aanvallen op Iran, zo melden Israëlische media.

Een hoge, niet nader genoemde Israëlische functionaris verklaarde dat de inschattingen in Tel Aviv erop wijzen dat de Amerikaanse president Donald Trump naar verwachting goedkeuring zal geven voor de betrokkenheid van Amerikaanse troepen bij de aanvallen op Iran, aldus de Israëlische publieke omroep KAN.

“Trump wil herinnerd worden als iemand die deelnam, niet als iemand die toekeek,” voegde hij eraan toe.

De ambtenaar zei dat “we zonder de VS slechts beperkte schade kunnen toebrengen aan de nucleaire faciliteit in Fordow”.

Het Israëlische Channel 13 merkte op dat veranderingen in Trumps houding kunnen wijzen op zijn intentie om deel te nemen aan de campagne.

Het kanaal meldde ook dat Israël zich voorbereidt op een mogelijke aanval op de nucleaire faciliteit in Fordow, een van de meest versterkte en belangrijke locaties van Iran.

Fordow staat op de lijst van doelwitten van het Israëlische leger en Israël zal beslissen wanneer het zal toeslaan, aldus functionarissen.

Ze erkenden echter dat de kwaliteit van de aanval lager zal zijn als de VS niet meedoet.

Netanyahu’s aandringen op Amerikaanse betrokkenheid

De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, sprak dinsdag over de kwestie tijdens een veiligheidsoordeel. Hij wees op de voortdurende directe communicatie tussen premier Benjamin Netanyahu en minister van Strategische Zaken Ron Dermer aan de ene kant en Trump aan de andere kant.

De Israëlische krant Israel Hayom benadrukte het belang van Amerikaanse deelname aan het conflict en merkte op dat “Israël de meeste Iraanse nucleaire locaties heeft aangevallen, behalve de meest kritieke, Fordow, dat zich 90 meter diep in een berg bevindt.”

De krant voegde eraan toe dat alleen de VS beschikt over de B-2 bommenwerper die in staat is om zulke diep begraven doelen te penetreren en te vernietigen.

De B-2 is een multifunctionele lange afstand bommenwerper die zowel conventionele als nucleaire wapens kan dragen.

In dezelfde context zei Netanyahu later dat "de dreiging waar we nu voor staan Iran is. Het is wij of zij."

“We gaan een ander Midden-Oosten zien, een realiteit die we tot nu toe niet hebben gezien,” voegde hij eraan toe.

De regionale spanningen zijn sinds vrijdag geëscaleerd, toen Israël gecoördineerde luchtaanvallen uitvoerde op meerdere locaties in Iran, waaronder civiele, militaire en nucleaire faciliteiten. Dit leidde tot vergeldingsaanvallen van Teheran.

Iran meldde dat minstens 224 mensen zijn omgekomen en meer dan 1.400 gewond zijn geraakt door de Israëlische aanval.

Israëlische autoriteiten verklaarden dat minstens 24 mensen zijn omgekomen en honderden gewond zijn geraakt door Iraanse raket aanvallen sinds die tijd.