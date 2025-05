De Britse premier Keir Starmer riep maandag op tot internationale samenwerking om illegale migratie aan te pakken op "elke stap" van de route, van Noord-Afrika en het Midden-Oosten tot aan de straten van Groot-Brittannië.

Starmer sprak tijdens een bijeenkomst met meer dan 40 landen en organisaties, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Vietnam. Het doel van de bijeenkomst was om wereldwijde inspanningen te coördineren tegen illegale migratie en de mensensmokkelbendes die hiervan profiteren.

Net als zijn voorgangers van de afgelopen tien jaar zoekt Starmer naar manieren om te voorkomen dat migranten illegaal naar Groot-Brittannië komen. Immigratie blijft een belangrijk onderwerp voor kiezers die zich zorgen maken over de druk op schaarse middelen zoals gezondheidszorg en huisvesting.

"Deze kwaadaardige handel maakt misbruik van de zwakke plekken in onze instellingen, zet landen tegen elkaar op en profiteert van ons onvermogen om op politiek niveau samen te werken," zei hij tijdens de top over georganiseerde immigratiecriminaliteit.

"Ik geloof simpelweg niet dat georganiseerde criminaliteit in immigratie niet kan worden aangepakt. Daarom moeten we onze middelen bundelen, inlichtingen en tactieken delen en het probleem stroomopwaarts aanpakken, bij elke stap van de smokkelroute."

Migranten betalen duizenden ponden aan smokkelaars voor een plek in kleine opblaasbare boten, die vervolgens proberen een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld over te steken om de Engelse kust te bereiken.

Smokkelaars promoten hun diensten vaak via sociale media, en vertegenwoordigers van Meta, X en TikTok waren aanwezig op de top in Londen.

Starmer werd in juli vorig jaar verkozen en beloofde de bendes achter de overtochten "te vernietigen". Hij schrapte direct het beleid van de vorige conservatieve regering om migranten af te schrikken via een regeling om hen naar Rwanda te deporteren.

Hij verklaarde dat Groot-Brittannië sinds het aantreden van zijn Labour-regering meer dan 24.000 mensen heeft gedeporteerd die geen verblijfsrecht in het land hadden. Volgens zijn regering is dit het hoogste aantal uitzettingen in acht jaar.

Toch is het aantal mensen dat in kleine boten aankomt toegenomen. Meer dan 36.800 mensen maakten in 2024 de oversteek, 25% meer dan het jaar ervoor. Tot nu toe zijn dit jaar al meer dan 6.600 mensen succesvol overgestoken, een stijging van 43% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.