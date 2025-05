Een coalitie van twaalf Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen om de tarieven van de regering-Trump aan te vechten. Zij stellen dat de president deze heffingen niet kan invoeren zonder goedkeuring van het Congres.

"Het krankzinnige tariefbeleid van president Trump is niet alleen economisch onverantwoord — het is ook illegaal," zei de procureur-generaal van Arizona, Kris Mayes, woensdag in een verklaring.

De zuidwestelijke staat wordt in de rechtszaak gesteund door Democratisch geleide staten zoals Minnesota, New York, Oregon en anderen. Californië heeft vorige week afzonderlijk een soortgelijke zaak aangespannen.

In de woensdag ingediende rechtszaak stellen de staten dat de wet uit 1977, waarop president Donald Trump zich beroept, hem niet toestaat om noodmaatregelen te gebruiken om tarieven op te leggen. Deze bevoegdheid is volgens de grondwet voorbehouden aan het Congres.

"Door te beweren dat hij de bevoegdheid heeft om immense en voortdurend veranderende tarieven op te leggen op welke goederen dan ook die de Verenigde Staten binnenkomen, om welke reden hij ook maar een noodsituatie verklaart, heeft de president de constitutionele orde ondermijnd en chaos veroorzaakt in de Amerikaanse economie," aldus de aanklacht.

Trump heeft verklaard dat zijn protectionistische beleid de productiebanen naar de Verenigde Staten zal terugbrengen.

"Wat het Witte Huis ook beweert, tarieven zijn een belasting die zal worden doorberekend aan de consumenten in Arizona," zei Mayes.

Dalende populariteit

Woensdag meldde The New York Times dat de goedkeuringsscore van Trump gestaag is gedaald tijdens zijn eerste drie maanden in functie, en deze week een dieptepunt van 44 procent heeft bereikt.

Democraten grijpen deze kans aan om te laten zien hoe zijn beleid de portemonnee van burgers schaadt.

Vorige week noemde de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, het tariefbeleid van Trump "de grootste blunder in de geschiedenis van dit land".

Trump heeft in zijn tweede ambtstermijn de markten in beroering gebracht door decennia van vrijhandelsbeleid om te gooien met zijn "Bevrijdingsdag"-aankondigingen van nieuwe tarieven tegen tal van landen.

Trump heeft extra invoerrechten van 145 procent opgelegd aan China, waarop Peking reageerde met eigen tarieven van 125 procent op Amerikaanse goederen. Ondertussen heeft hij 10 procent tarieven opgelegd aan andere handelspartners — en hij dreigt met nog strengere heffingen.

De rechtszaak is aangespannen bij het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel in New York en vraagt ook om een gerechtelijk bevel om de wereldwijde wederzijdse tarieven, die eerder deze maand werden opgeschort, te stoppen.