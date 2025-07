Rusland heeft een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op Kiev in de nacht, waarbij twee mensen omkwamen, minstens 16 gewonden vielen en branden ontstonden in vijf districten van de hoofdstad, aldus functionarissen.

Volgens burgemeester Vitali Klitschko raakten brokstukken van onderschepte drones en raketten meerdere woonwijken, waardoor gebouwen beschadigd raakten en grote branden ontstonden.

In het district Shevchenkivskyi beschadigden brokstukken van neergehaalde doelen de bovenste verdiepingen van woongebouwen en veroorzaakten branden.

In Darnitskyi vatten garages en een tankstation vlam. In Solomenskyi stond het dak van een niet-woongebouw in brand. In het district Podolskyi werd een kliniek bijna volledig verwoest. In Goloseevskyi raakten dronefragmenten een vrachtwagen.

VS belooft meer wapens

Volgens Klitschko kwamen bij de aanval twee mensen om het leven. Nog eens 16 mensen raakten gewond, van wie er tien in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Dikke rook hing boven de stad, en de autoriteiten riepen bewoners op om hun ramen gesloten te houden nadat ze uit schuilplaatsen waren teruggekeerd.

De aanval trof ook de regio Kiev. Volgens de regionale militaire administratie raakten huizen en bijgebouwen beschadigd, en werden branden geregistreerd in vier districten. In het district Obukhov raakte een man gewond en werd hij in het ziekenhuis opgenomen.

De dag ervoor meldde Oekraïne dat Rusland 728 drones had gelanceerd, het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog. Daarvoor vond de grootste aanval plaats op 4 juli, met 539 drones en 11 raketten. Eerder, op 29 juni, werd gerapporteerd dat 537 doelen in de lucht waren gelanceerd.

Volgens bronnen van de New York Times verwacht de Russische president Vladimir Poetin dat de Oekraïense verdediging mogelijk niet bestand zal zijn tegen de druk.

Eerder hadden de VS de wapenleveringen aan Oekraïne opgeschort vanwege een controle in de inventaris van het Pentagon. Na de massale aanvallen gaf Trump echter opdracht om de hulp te hervatten en kondigde hij de mogelijke overdracht van een ander Patriot-luchtverdedigingssysteem aan Oekraïne aan.

"Ze worden zwaar getroffen, heel zwaar. Dus we zullen deze kwestie onderzoeken," zei hij.