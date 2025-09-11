De Britse premier Keir Starmer heeft de Britse ambassadeur in de VS, Lord Peter Mandelson, ontslagen na nieuwe onthullingen over zijn banden met de overleden veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, aldus een BBC-rapport op donderdag.

Onder verwijzing naar een verklaring van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde de BBC dat de regering zei: "In het licht van de aanvullende informatie in e-mails geschreven door Peter Mandelson, heeft de premier de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd hem terug te trekken als ambassadeur."

De verklaring voegde eraan toe: "De e-mails tonen aan dat de diepgang en omvang van Peter Mandelsons relatie met Jeffrey Epstein wezenlijk anders zijn dan wat bekend was ten tijde van zijn benoeming."

Een van de e-mails bevatte volgens de verklaring Mandelsons suggestie "dat Jeffrey Epsteins eerste veroordeling onterecht was en aangevochten moest worden," wat werd omschreven als "nieuwe informatie."