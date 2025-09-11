WERELD
2 min lezen
Britse ambassadeur in VS Mandelson ontslagen vanwege banden met Epstein: verslag
'E-mails tonen de diepte en omvang van de relatie tussen Peter Mandelson en Jeffrey Epstein, die materieel anders is dan wat bekend was ten tijde van zijn benoeming,' zegt het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Britse ambassadeur in VS Mandelson ontslagen vanwege banden met Epstein: verslag
Lord Peter Mandelson. / Reuters
11 september 2025

De Britse premier Keir Starmer heeft de Britse ambassadeur in de VS, Lord Peter Mandelson, ontslagen na nieuwe onthullingen over zijn banden met de overleden veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, aldus een BBC-rapport op donderdag.

Onder verwijzing naar een verklaring van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde de BBC dat de regering zei: "In het licht van de aanvullende informatie in e-mails geschreven door Peter Mandelson, heeft de premier de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd hem terug te trekken als ambassadeur."

De verklaring voegde eraan toe: "De e-mails tonen aan dat de diepgang en omvang van Peter Mandelsons relatie met Jeffrey Epstein wezenlijk anders zijn dan wat bekend was ten tijde van zijn benoeming."

Een van de e-mails bevatte volgens de verklaring Mandelsons suggestie "dat Jeffrey Epsteins eerste veroordeling onterecht was en aangevochten moest worden," wat werd omschreven als "nieuwe informatie."

Aanbevolen

"In het licht hiervan, en met oog voor de slachtoffers van Epsteins misdaden, is hij met onmiddellijke ingang teruggetrokken als ambassadeur," aldus de verklaring.

Mandelson werd in december 2024 door Starmer benoemd tot ambassadeur in Washington.

Epstein werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel in New York City terwijl hij in afwachting was van zijn proces. Hij had eerder in 2008 schuld bekend en was veroordeeld voor het ronselen van een minderjarige voor prostitutie.

Zijn overlevenden eisen verantwoording en juridische steun om hun misbruikers te confronteren en gerechtigheid te verkrijgen.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us