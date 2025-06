Hooggeplaatste functionarissen uit de Verenigde Staten en China hebben aangegeven dat ze een "kader" hebben afgesproken om vooruitgang te boeken op het gebied van handel, na twee dagen van gesprekken op hoog niveau in Londen om spanningen te verminderen.

De Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, sprak dinsdag zijn optimisme uit dat zorgen over zeldzame aardmetalen en magneten "zullen worden opgelost" zodra de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Het kader moet echter nog worden goedgekeurd door leiders in Washington en Peking, aldus functionarissen na een volledige dag van besprekingen in het historische Lancaster House in de Britse hoofdstad.

Alle ogen waren gericht op de uitkomsten van de onderhandelingen, aangezien beide partijen probeerden een impasse over exportbeperkingen te doorbreken. Amerikaanse functionarissen beschuldigden Peking er eerder van goedkeuringen voor de export van zeldzame aardmetalen te vertragen.

De twee grootste economieën ter wereld streefden ook naar een langduriger wapenstilstand in hun escalerende handelsoorlog, waarbij tarieven tijdelijk werden verlaagd.

"We werken zo snel als we kunnen," vertelde de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer aan verslaggevers. "We voelen ons positief over de gesprekken met de Chinezen."

In een aparte verklaring aan verslaggevers zei de Chinese internationale handelsvertegenwoordiger Li Chenggang: "Onze communicatie was zeer professioneel, rationeel, diepgaand en openhartig."

Li sprak de hoop uit dat de vooruitgang die in Londen is geboekt, zal bijdragen aan het versterken van het wederzijdse vertrouwen.

Akkoord van Genève

De bijeenkomst volgde op een telefoongesprek vorige week tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. Trump verklaarde later dat het gesprek "leidde tot een zeer positieve uitkomst voor beide landen."

Beide partijen proberen voort te bouwen op een akkoord dat op 12 mei in Genève werd bereikt, waarbij ze overeenkwamen om de meeste tarieven 90 dagen op te schorten en maatregelen terug te draaien die sinds begin april waren ingevoerd nadat Trump "wederkerige" tarieven aankondigde voor handelspartners van de VS.

De twee partijen hebben elkaar de afgelopen weken beschuldigd van het schenden van hun overeenkomst.