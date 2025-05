Kunstmatige intelligentie kan vrouwen identificeren die een verhoogd risico lopen om borstkanker te ontwikkelen, al jaren voordat de diagnose wordt gesteld, aldus het Noorse Instituut voor Volksgezondheid (FHI) op dinsdag.

Vijf onderzoekers van het FHI, de Universiteit van Californië en de Universiteit van Washington kregen toegang tot een commercieel beschikbaar AI-programma om retrospectief de mammografieën te analyseren van 116.495 vrouwen die tussen 2004 en 2018 deelnamen aan een Noors screeningsprogramma.

In totaal ontwikkelden 1.607 van deze vrouwen borstkanker.

Het algoritme was in staat te voorspellen welke vrouwen een hoger risico liepen om borstkanker te ontwikkelen, en zelfs te identificeren welke borst risico liep, vier tot zes jaar voordat de diagnose werd gesteld.

"We merkten dat de borst die kanker ontwikkelde een AI-score had die ongeveer twee keer zo hoog was als de andere borst," zei Solveig Hofvind, hoofd van het screeningsprogramma en het AI-project.

"De studie toont aan dat de AI-algoritmen die al op de markt beschikbaar zijn, kunnen worden gebruikt om meer gepersonaliseerde screeningsprogramma's te ontwikkelen," voegde ze eraan toe.

Volgens het FHI kan AI worden ingezet voor vroege opsporing van borstkanker, om kosten te verlagen en risicogroepen gerichter te benaderen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stierven in 2022 wereldwijd 670.000 vrouwen aan borstkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in de meeste landen.

De studie is gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association Network, dat een verzameling van prestigieuze medische tijdschriften beheert.

Het Noorse screeningsprogramma startte vorig jaar ook een project met 140.000 vrouwen om te bepalen of AI net zo efficiënt, of zelfs beter, kan zijn dan radiologen bij het diagnosticeren van kanker.