Een militaire operatie om gijzelaars te bevrijden van een trein die was gekaapt in het zuidwesten van Pakistan, is succesvol beëindigd. Bij het incident kwamen minstens 21 passagiers en vier militairen om het leven, aldus het leger op woensdag.

Luitenant-generaal Ahmad Sharif, hoofd van de informatiedienst van het Pakistaanse leger, verklaarde dat alle 33 vermoedelijke terroristen die betrokken waren bij de kaping, zijn gedood tijdens een "succesvolle" militaire operatie die 24 uur duurde.

Alle gijzelaars zijn ook bevrijd, voegde hij eraan toe.

Volgens Sharif werden alle omgekomen 21 passagiers en één lid van de veiligheidsdiensten door de terroristen gedood voordat de operatie begon. Tijdens de operatie, waarbij de speciale eenheden van het leger en de luchtmacht betrokken waren, kwamen nog eens vier militairen om het leven.

Terroristen die loyaal zijn aan het Balochistan Liberation Army (BLA) bliezen dinsdag een spoorlijn op en kaapten een trein in de afgelegen Bolan-regio van de zuidwestelijke provincie Balochistan. Aan boord van de trein bevonden zich ongeveer 440 passagiers.

De BLA en enkele andere groepen zijn al lange tijd betrokken bij aanvallen op veiligheidstroepen en burgers uit andere provincies. Ze strijden voor de "bevrijding" van Balochistan, waarvan ze beweren dat het met geweld werd opgenomen in Pakistan na het einde van de Britse koloniale overheersing in het verenigde India in 1947.

Wereldwijde veroordeling

Het incident leidde tot wereldwijde veroordeling.

Turkije sprak van "diepe bedroefdheid" en betuigde medeleven aan de nabestaanden en wenste een spoedig herstel voor de gewonden, aldus een verklaring van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

VN-secretaris-generaal António Guterres gaf eveneens een verklaring af. "De secretaris-generaal veroordeelt ten zeerste de kaping van een trein in de provincie Balochistan in Pakistan," aldus een verklaring van zijn woordvoerder Stéphane Dujarric.

Ook de VS veroordeelden de aanval, volgens een verklaring van de Amerikaanse ambassade in Islamabad. "We veroordelen sterk de aanval op de Jaffar Express-trein en de gijzeling van passagiers in Kacchi, Balochistan," aldus de verklaring, waarin werd opgemerkt dat de VS de BLA als een terreurgroep beschouwt.

"We betuigen onze diepste sympathie en medeleven aan de slachtoffers, hun families en allen die getroffen zijn door deze gruwelijke daad," stond er op X. "We staan in solidariteit met Pakistan in deze moeilijke tijd."

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Mao Ning, "merkte de verslagen op en veroordeelde deze terroristische aanval krachtig" en zei dat Peking tegen "terrorisme in welke vorm dan ook" is.

"We zullen Pakistan blijven steunen in de strijd tegen terrorisme, het handhaven van solidariteit en sociale stabiliteit, en het beschermen van de veiligheid van de bevolking," voegde ze eraan toe.

De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ismail Baghaei, sprak zijn diepe bezorgdheid uit over het in gevaar brengen van onschuldige burgers, volgens het door de staat gerunde persbureau Associated Press of Pakistan.

Baghaei herhaalde Irans standpunt tegen alle vormen van terrorisme en gewelddadig extremisme, en sprak zijn solidariteit uit met de regering en het volk van Pakistan.

Hij benadrukte Irans bereidheid om hulp te bieden om de terreurdaad te beëindigen en de veiligheid van de getroffenen te waarborgen.