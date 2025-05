Palestijnen, Jordanië en Egypte hebben het voorgestelde hervestigingsplan van de Amerikaanse president Donald Trump voor Gaza veroordeeld. Ze noemden het onaanvaardbaar en een 'rode lijn', terwijl een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten het idee als onrealistisch afdeed.

Het Palestijnse presidentschap verwierp zondag krachtig het voorstel van president Trump om Palestijnen uit Gaza te verdrijven. Het noemde dergelijke plannen een 'flagrante schending van de rode lijnen'.

Volgens het Palestijnse persbureau Wafa benadrukte het presidentschap dat het Palestijnse volk 'nooit hun land of heilige plaatsen zal opgeven, en dat herhaling van de rampen (Nakba) van 1948 en 1967 niet zal worden toegestaan. Ons volk zal standvastig blijven en zal zijn thuisland niet verlaten.'

Palestina prees ook Egypte en Jordanië voor hun afwijzing van een nieuwe gedwongen hervestiging van het Palestijnse volk.

'Het Palestijnse volk en hun leiderschap verwerpen categorisch elke politiek of actie die gericht is op het ondermijnen van de eenheid van het Palestijnse land, inclusief de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem,' voegde het presidentschap eraan toe.

Egypte maakte duidelijk dat het het voorstel van president Trump om Palestijnen uit Gaza naar Egypte en Jordanië te verplaatsen, afwijst.

'Egypte kan geen deel uitmaken van een oplossing waarbij Palestijnen naar de Sinaï worden overgebracht,' verklaarde de Egyptische ambassade in de Verenigde Staten op X.

'Niet al te praktisch'

De Amerikaanse senator Lindsey Graham zei tegen CNN: 'Het idee dat alle Palestijnen ergens anders heen gaan, lijkt mij niet erg praktisch.'

Zijn opmerkingen volgden een dag nadat president Trump had voorgesteld om Palestijnen uit Gaza naar buurlanden zoals Egypte en Jordanië te verplaatsen – een ongebruikelijk voorstel dat werd afgewezen door de vorige regering-Biden en dat zou neerkomen op een grote onteigening van Palestijns grondgebied.

Tijdens een persgesprek op zaterdag zei Trump dat hij de kwestie had besproken tijdens een telefoongesprek met koning Abdullah van Jordanië.

'Je hebt het over anderhalf miljoen mensen, we ruimen gewoon alles op,' zei Trump, waarbij hij Gaza een 'echte puinhoop' noemde. Sommige hoge Israëlische functionarissen hebben ook openlijk gesproken over het overnemen van Gaza van zijn Palestijnse inwoners.

Graham, een senator sinds 2003 en een bondgenoot van Trump, werd ook gevraagd wat de president bedoelde met 'alles opruimen'.

'Ik weet niet waar hij het over heeft,' zei hij. 'Maar ga praten met MBS [de Saoedische prins Mohammed bin Salman], ga praten met de VAE, ga praten met Egypte. Wat is hun plan voor de Palestijnen? Willen ze vertrekken? Of wat is het plan?'