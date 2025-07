Israëlische autoriteiten hebben de Palestijnse gemeente Hebron ontdaan van haar administratieve bevoegdheden over de Ibrahimi-moskee en deze overgedragen aan een religieuze raad van Joodse kolonisten, aldus een rapport van dinsdag in de Israel Hayom-krant.

De krant beschreef de stap als een “historische en ongekende verandering” en meldde dat de zogenaamde civiele administratie van Israël de autoriteit over de heilige plaats heeft toegewezen aan de religieuze raad van de nederzetting Kiryat Arba, die grenst aan Hebron in de bezette Westelijke Jordaanoever.

Het rapport specificeerde niet de omvang van de overgedragen bevoegdheden, maar gaf aan dat de maatregel bedoeld is om “structurele veranderingen” op de locatie mogelijk te maken.

De Ibrahimi-moskee, gelegen in de Oude Stad van Hebron die onder Israëlische bezetting staat, wordt omringd door ongeveer 400 illegale Israëlische kolonisten die worden beschermd door circa 1.500 Israëlische soldaten.

Het moskeecomplex wordt door de Abrahamitische religies beschouwd als de rustplaats van de profeet Abraham en zijn familie.

Zionistische terreuraanval

Op 25 februari 1994, de 15e dag van de Ramadan, voerde Baruch Goldstein, een Zionistische terrorist, een bloedbad uit in de Ibrahimi-moskee.

Goldstein betrad de moskee en opende het vuur op biddende moslims met een automatisch wapen, waarbij 29 mensen omkwamen en ongeveer 150 anderen gewond raakten.

Later die dag, tijdens en na de begrafenisstoeten van de slachtoffers, waren er gewelddadige confrontaties tussen Palestijnse demonstranten en bezettingstroepen, waarbij meer Palestijnen werden gedood, volgens het Institute for Palestine Studies.

Shamgar Commissie

Na het bloedbad van 1994 verdeelde Israël de moskee, waarbij 63 procent werd toegewezen aan Joodse gebedsdiensten en 37 procent aan moslims.

De gebedsruimte voor Joden bevindt zich in het gedeelte dat oorspronkelijk voor moslims bedoeld was.

Dit markeert de eerste grote verandering in de status van de moskee sinds de aanbevelingen van de Shamgar-commissie in 1994, die de toegang verdeelde.

Volgens de Israel Hayom-krant heeft de zogenaamde civiele administratie al lange tijd plannen om structurele veranderingen door te voeren op de locatie, waaronder dakrenovaties en bouwwerkzaamheden boven “Jacobs Binnenplaats,” die het grootste deel van het jaar door Joodse gelovigen wordt gebruikt.

Er is geen officiële bevestiging van Israëlische autoriteiten of reactie van de Palestijnse regering op het rapport.

Eerdere schendingen

In een verklaring van 26 februari herhaalde het Palestijnse Ministerie van Awqaf en Religieuze Zaken dat de Ibrahimi-moskee, ook bekend als de Grot van de Patriarchen en de Grot van Machpela, “een exclusieve islamitische waqf” is en veroordeelde het de Israëlische pogingen om de moskee om te vormen tot een Joodse synagoge.

In maart verklaarde het Palestijnse ministerie dat Israël heeft geweigerd de Ibrahimi-moskee in de bezette Westelijke Jordaanoeverstad Hebron volledig open te stellen voor moslimaanbidders, zoals gebruikelijk is op vrijdagen tijdens de heilige maand Ramadan.

In een verklaring noemde het ministerie deze stap een “ongekende en gevaarlijke ontwikkeling, zowel qua omvang als timing tijdens de gezegende maand Ramadan, en als onderdeel van een systematisch plan om de volledige opening van de zalen, binnenplaatsen en gangen van de moskee voor moslims te belemmeren.”

Het ministerie legde uit dat de overdracht van de moskee normaal gesproken plaatsvindt op “de nacht van vrijdag tijdens Ramadan” elk jaar, ter voorbereiding op de volledige opening van de moskee voor aanbidders.

Het ministerie waarschuwde dat “stilte over deze situatie betekent dat deze nieuwe realiteit wordt geïnstitutionaliseerd, waardoor elke keer nieuwe gebieden worden afgesloten en de weg wordt vrijgemaakt voor Israël om volledige controle over de Ibrahimi-moskee te verkrijgen.”

Het voegde eraan toe dat deze voortdurende schending bedoeld is om illegale kolonisten tevreden te stellen die de volledige opening van de moskee voor moslimaanbidders afwijzen.