De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat hij wil dat "de mensen in Gaza veilig zijn", te midden van voortdurende Israëlische aanvallen op het belegerde Palestijnse gebied.

"Ik wil dat de mensen in Gaza veilig zijn, dat is belangrijker," zei Trump tegen verslaggevers, toen hem werd gevraagd of hij nog steeds een voorstel steunt waarin de Verenigde Staten Gaza zouden "overnemen".

"Ik wil veiligheid zien voor de bevolking van Gaza. Ze zijn door een hel gegaan," voegde hij eraan toe.

Trump bracht het idee van Amerikaanse controle over Gaza voor het eerst ter sprake in februari — een voorstel dat wereldwijd op brede afwijzing stuitte — maar hij bleef er gedurende de afgelopen maanden naar verwijzen.

Eerder deze week zei hij te hopen dat er "ergens volgende week" een staakt-het-vuren in Gaza kan worden bereikt en bevestigde hij plannen om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Washington te ontmoeten om zowel Gaza als Iran te bespreken.

Op donderdag zette Israël zijn onophoudelijke bombardementen op de belegerde enclave voort, waarbij meer dan 100 Palestijnen werden gedood, waaronder hulpzoekenden.

Israëls genocide in Gaza

Israël voert sinds oktober 2023 een genocide uit in Gaza. Palestijnen hebben de dood van meer dan 57.000 mensen geregistreerd, waarvan de meeste vrouwen en kinderen zijn.

Volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA wordt er gevreesd dat er nog eens ongeveer 11.000 Palestijnen begraven liggen onder het puin van verwoeste huizen.

Deskundigen stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, met schattingen die oplopen tot ongeveer 200.000.

Washington kent jaarlijks 3,8 miljard dollar aan militaire financiering toe aan zijn langdurige bondgenoot Israël.

Sinds oktober 2023 heeft de VS meer dan 22 miljard dollar uitgegeven ter ondersteuning van Israëls genocide in Gaza en oorlogen in buurlanden.

Ondanks dat hoge Amerikaanse functionarissen Israël bekritiseren vanwege het hoge aantal burgerslachtoffers in Gaza, heeft Washington tot nu toe geweigerd voorwaarden te stellen aan wapenleveringen.