De recente militaire escalatie met aartsrivaal India zal geen grote financiële impact hebben op Pakistan en kan worden beheerd binnen de huidige begrotingsruimte, zonder dat een nieuwe economische beoordeling nodig is. Dit zei de Pakistaanse minister van Financiën, Muhammad Aurangzeb, in een interview met persbureau Reuters.

Aurangzeb beschreef maandag de gevechten als een "korte escalatie" met minimale financiële gevolgen. Hij verklaarde dat deze "binnen de beschikbare begrotingsruimte van de Pakistaanse regering kunnen worden opgevangen".

Op de vraag of er in de komende begroting sprake zal zijn van verhoogde militaire uitgaven, gaf Aurangzeb geen direct antwoord. Hij zei dat het te vroeg was om specifieke plannen te bespreken.

Hij voegde hier echter aan toe: "Wat we ook moeten doen om ervoor te zorgen dat onze defensiebehoeften worden vervuld, zal worden gedaan."

Aurangzeb gaf ook aan dat handelsbesprekingen met de Verenigde Staten – die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het bemiddelen van een staakt-het-vuren tussen de twee landen – waarschijnlijk snel vooruitgang zullen boeken. Pakistan overweegt meer hoogwaardige katoen en sojabonen te importeren en onderzoekt ook andere categorieën, waaronder koolwaterstoffen, aldus de minister van Financiën.

President Donald Trump verklaarde eerder op de dag dat de VS bereid is India en Pakistan te helpen na een staakt-het-vuren overeenkomst. Hij suggereerde dat handel een belangrijke reden was waarom de gevechten zijn gestopt.

Pakistan wordt geconfronteerd met een tarief van 29 procent op export naar de VS vanwege een handelsoverschot van ongeveer 3 miljard dollar. Dit tarief is echter momenteel opgeschort voor een periode van 90 dagen, zoals aangekondigd in april.

Druk vanuit Washington

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) keurde vrijdag een lening van 1 miljard dollar goed voor Pakistan als onderdeel van een groter reddingspakket van 7 miljard dollar.

Aurangzeb verklaarde dat Islamabad de tranche-uitbetaling dinsdag zal ontvangen.

De raad van bestuur van het IMF keurde ook een nieuwe lening van 1,4 miljard dollar goed voor Pakistan onder het programma voor klimaat weerstand.

De federale begroting voor het volgende fiscale jaar, dat in juli begint, zal binnen drie tot vier weken worden afgerond. Begrotingsbesprekingen met het IMF staan gepland van 14 tot 23 mei, aldus Aurangzeb.

De spanningen tussen India en Pakistan liepen op na de aanval op 22 april in door India bestuurd Kasjmir, waarbij 26 toeristen omkwamen. Dit leidde tot de ergste confrontaties tussen de nucleair bewapende buren in meer dan twee decennia.

Op zaterdag werd een staakt-het-vuren in de Himalaya-regio aangekondigd door de VS, na vier dagen van gevechten en druk vanuit Washington.