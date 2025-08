Ongeveer 200 mensen zijn donderdagavond samengekomen in de Minderbroederskerk in Hasselt voor een ingetogen wake ter nagedachtenis aan de kinderen die het leven lieten bij het aanhoudende Israëlisch-Palestijnse conflict in Gaza. De bijeenkomst volgde op een eerdere actie waarbij de namen van overleden kinderen waren aangebracht op de gevel van een leegstaand pand in de Minderbroedersstraat.

Door het slechte weer werd de geplande buitenwake verplaatst naar de nabijgelegen kerk, die tot de nok gevuld was. De aanwezigen legden bloemen neer bij de namenlijsten, luisterden naar voordrachten van poëzie en gezongen liederen, en hielden aan het slot een stiltemoment waarbij men elkaars hand vasthield als teken van verbondenheid.

“Wat er dagelijks in Gaza gebeurt is onvoorstelbaar en onaanvaardbaar,” verklaart initiatiefnemer Sol Bral. “We voelen ons machteloos, maar we kunnen niet zwijgen en we mogen niet wegkijken.” De organisatoren benadrukken dat de wake geen politieke betoging was: “Er werden geen vlaggen of slogans getoond. Dit is een daad van medeleven en menselijkheid.”

Ook in Leopoldsburg werden solidariteitsacties op touw gezet. De gemeente bracht rode linten aan in de lindeboom bij het gemeentehuis en in bomen aan de rotonde in Heppen. Deze rode linten symboliseren een ‘rode lijn’ tegen het voortdurende menselijke leed in Gaza.

Hassan Alzaaneen, voorzitter van de Limburgse vereniging van Palestijnen, spreekt zijn waardering uit voor de groeiende solidariteit onder de Belgische bevolking. “We zien steeds meer burgerinitiatieven. Die verhogen de druk op de regering, en dat is nodig,” aldus Alzaaneen. “Tot op heden heeft België nog geen duidelijk standpunt ingenomen, terwijl er in Gaza elke seconde mensen sterven. De situatie is uitzichtloos.”