De directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Rafael Grossi, is in Kiev aangekomen en heeft een elektriciteitsverdeelstation geïnspecteerd. Hij waarschuwde dat aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet het risico op een nucleair ongeval kunnen vergroten door de stroomvoorziening te verstoren.

"Ik ben bij het Kyivska-verdeelstation — een belangrijk onderdeel van het Oekraïense elektriciteitsnet dat essentieel is voor nucleaire veiligheid," schreef Grossi dinsdag op X. "Een nucleair ongeval kan niet alleen ontstaan door een directe aanval op een centrale, maar ook door verstoring van de stroomvoorziening."

Grossi deelde foto's van zijn bezoek aan het verdeelstation samen met de Oekraïense minister van Energie, German Galushchenko. Op de foto's was te zien hoe hem verdedigingsmaatregelen tegen Russische aanvallen werden getoond.

Moskou heeft tijdens de driejarige oorlog regelmatig Oekraïense energie-infrastructuur, waaronder verdeelstations, gebombardeerd, maar directe aanvallen op Oekraïense kerncentrales zijn tot nu toe vermeden.

Grossi gaf aan dat hij later deze week Rusland zal bezoeken om de situatie in Oekraïne en de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizja te bespreken. Rusland nam deze centrale, de grootste kerncentrale van Europa, kort na de invasie in februari 2022 in.

"Het is essentieel dat ik, in de uitvoering van mijn verplichtingen, de communicatielijnen voortdurend openhoud," zei Grossi tijdens een persconferentie.

Kwetsbaar elektriciteitsnet

Vorige week verklaarde de IAEA in een persbericht dat Grossi Kiev zou bezoeken voor overleg op hoog niveau om de nucleaire veiligheid te waarborgen in de oorlog die Rusland in februari 2022 begon.

In september kwamen Oekraïne en de IAEA overeen dat experts van het agentschap de situatie bij belangrijke Oekraïense verdeelstations zouden monitoren, naast het toezicht op kerncentrales.

Meer dan de helft van de elektriciteit die in Oekraïne wordt verbruikt, wordt opgewekt door drie kerncentrales. Volgens het Oekraïense nucleaire inspectiebureau bedreigen Russische raket- en droneaanvallen op verdeelstations de stabiele werking van deze centrales.

Het Kyivska-verdeelstation maakt het mogelijk om overtollige capaciteit vanuit het westen van Oekraïne over te dragen naar centrale regio's via de Rivne-Kiev transmissielijn, die zich over honderden kilometers uitstrekt. Dit helpt bij de stroomvoorziening aan Kiev en de omliggende regio.

"Een steeds kwetsbaarder elektriciteitsnet vormt een groeiend risico voor alle kerncentrales," zei Grossi op X, verwijzend naar de nucleaire installaties.