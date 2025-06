India heeft honderden mensen zonder proces gedeporteerd naar Bangladesh, volgens functionarissen van beide landen. Dit heeft geleid tot verontwaardiging van activisten en advocaten, die de uitzettingen illegaal noemen en beschuldigen van etnische profilering.

New Delhi beweert dat de gedeporteerde personen ongedocumenteerde migranten zijn.

Echter, volgens Mamata Banerjee, de minister-president van West-Bengalen, zijn ook Bengaals sprekende Indiase burgers uit door de BJP geregeerde staten als 'Bangladeshi's' bestempeld en gedeporteerd, ondanks dat ze bewijs van burgerschap hadden, meldde The Daily Star.

Ook Rohingya-vluchtelingen die geregistreerd staan bij de UNHCR werden niet gespaard.

“In plaats van de wettelijke procedures te volgen, duwt India voornamelijk moslims en mensen uit lage inkomensgroepen uit hun eigen land naar Bangladesh zonder enige toestemming,” zei Taskin Fahmina, senior onderzoeker bij de Bengaalse mensenrechtenorganisatie Odhikar, tegen The Guardian.

“Deze actie van India is in strijd met nationale en internationale wetgeving.”

De hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi heeft al langer een harde lijn als het gaat om immigratie, vooral uit het overwegend islamitische Bangladesh. Topfunctionarissen hebben migranten uit Bangladesh eerder omschreven als 'termieten' en 'infiltranten'.

Dit beleid heeft ook angst gezaaid onder de naar schatting 200 miljoen Indiase moslims, vooral onder Bengaals sprekenden – een taal die zowel in Oost-India als in Bangladesh veel wordt gesproken.

“Moslims, vooral uit het oosten van het land, zijn doodsbang,” zei de ervaren Indiase mensenrechtenactivist Harsh Mander.

“Miljoenen leven in levensangst.”

De betrekkingen tussen India en Bangladesh zijn verslechterd sinds een massale opstand in 2024 de regering in Dhaka omverwierp, die eerder een bondgenoot van India was.

Tegelijkertijd heeft India zijn operaties tegen 'migranten' opgevoerd na een bredere veiligheidsactie in de nasleep van een aanval in het westen – de moord op 26 mensen op 22 april in het door India bestuurde Kasjmir.

New Delhi gaf Pakistan de schuld van die aanval, een bewering die Islamabad ontkende. Dit leidde tot een vierdaags conflict waarbij meer dan 70 doden vielen.

Indiase autoriteiten lanceerden een ongekende landelijke veiligheidsoperatie, waarbij duizenden mensen werden vastgehouden. Velen van hen werden uiteindelijk onder dwang van wapen naar Bangladesh gedeporteerd, wat mensenrechtenorganisaties als illegaal bestempelden.

‘Probeer het niet’

Rahima Begum, afkomstig uit de oostelijke Indiase staat Assam, vertelde dat de politie haar eind mei enkele dagen vasthield voordat ze haar naar de grens met Bangladesh brachten.

Ze zei dat zij en haar familie hun hele leven in India hebben gewoond.

“Ik heb mijn hele leven hier gewoond – mijn ouders, mijn grootouders, ze komen allemaal hier vandaan,” zei ze. “Ik weet niet waarom ze dit met mij zouden doen.”

De Indiase politie nam Begum, samen met vijf andere mensen, allemaal moslims, mee en dwong hen in het donker door een moerasgebied te kruipen.

“Ze wezen naar een dorp in de verte en zeiden dat we daarheen moesten kruipen,” zei ze.

“Ze zeiden: ‘Waag het niet om op te staan en te lopen, anders schieten we.’”

Lokale inwoners in Bangladesh vonden de groep en droegen hen over aan de grenspolitie, die hen beval terug te keren naar India, aldus Begum.

Een week later werd ze teruggebracht naar haar huis in Assam met een waarschuwing om te zwijgen.

'Ideologische haatcampagne'

Mensenrechtenactivisten en advocaten bekritiseren India’s aanpak als 'wetteloos'.

“Je kunt mensen niet deporteren tenzij er een land is dat hen accepteert,” zei de in New Delhi gevestigde burgerrechten advocaat Sanjay Hegde.

Volgens hem staat de Indiase wet niet toe dat mensen zonder een eerlijke procedure worden gedeporteerd.

Bangladesh heeft verklaard dat India sinds mei meer dan 1.600 mensen over de grens heeft geduwd.

Indiase media suggereren dat dit aantal wel 2.500 zou kunnen zijn.

De grenswacht van Bangladesh heeft 100 van deze mensen teruggestuurd omdat ze Indiase burgers waren.

India deporteert ook met geweld Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar, waarbij marineschepen hen voor de kust van het door oorlog verscheurde land afzetten.

Volgens mensenrechtenactivisten zijn veel van de slachtoffers van de campagne laagbetaalde arbeiders in staten die worden geregeerd door Modi's Bharatiya Janata Party (BJP).

Indiase autoriteiten hebben niet gereageerd op vragen over het aantal mensen dat is vastgehouden en gedeporteerd.

Maar de minister-president van de staat Assam heeft gezegd dat meer dan 300 mensen naar Bangladesh zijn gedeporteerd.

Daarnaast meldde de politiechef van Gujarat dat meer dan 6.500 mensen zijn opgepakt in de westelijke staat, de thuisbasis van zowel Modi als minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah.

Veel van hen bleken Bengaals sprekende Indiërs te zijn en werden later vrijgelaten.

“Mensen met een moslimidentiteit die toevallig Bengaals spreken, worden doelwit van een ideologische haatcampagne,” zei activist Mander.

Nazimuddin Mondal, een 35-jarige metselaar, vertelde dat hij door de politie in de financiële hoofdstad Mumbai werd opgepakt, met een militair vliegtuig naar de grensstaat Tripura werd gevlogen en naar Bangladesh werd geduwd.

Hij slaagde erin terug te keren en is nu terug in de Indiase staat West-Bengalen, waar hij zegt geboren te zijn.

“De Indiase veiligheidstroepen sloegen ons met stokken toen we erop aandrongen dat we Indiërs waren,” zei Mondal, eraan toevoegend dat hij nu bang is om zelfs maar naar buiten te gaan om werk te zoeken.

“Ik liet ze mijn legitimatiebewijs zien, maar ze wilden gewoon niet luisteren.”