De Franse president Emmanuel Macron en het hoofd van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, hebben maandag hun pijlen gericht op het wetenschapsbeleid van Donald Trump, terwijl de Europese Unie ontevreden Amerikaanse onderzoekers probeert aan te moedigen om naar Europa te verhuizen.

Von der Leyen kondigde tijdens een conferentie aan de Sorbonne universiteit in Parijs aan dat de EU een nieuw stimuleringspakket van 500 miljoen euro (567 miljoen dollar) zal lanceren om de 27 lidstaten aantrekkelijker te maken voor onderzoekers. “We moeten de juiste prikkels bieden,” zei ze.

Zonder Trump direct te noemen, stelde Von der Leyen tijdens de conferentie 'Choose Europe for Science' dat de rol van wetenschap in de huidige wereld in twijfel wordt getrokken. Ze veroordeelde dergelijke opvattingen als “een gigantische misrekening.”

Universiteiten en onderzoeksinstellingen in de Verenigde Staten staan onder toenemende politieke en financiële druk door Trump, waaronder dreigingen van enorme federale bezuinigingen. “Niemand had kunnen bedenken dat deze grote mondiale democratie, waarvan het economische model zo sterk afhankelijk is van vrije wetenschap, zo'n fout zou maken,” zei Macron.

Hij voegde eraan toe: “Wij weigeren een dictaat waarbij een regering kan bepalen wat wel of niet onderzocht mag worden.”

'Een toevluchtsoord'

In de context van bedreigingen tegen onafhankelijk onderzoek en wereldwijde bezorgdheid, verklaarde Macron dat “Europa een toevluchtsoord moet worden.”

In de Verenigde Staten worden onderzoeksprogramma's gesloten, verliezen tienduizenden federale werknemers hun baan en vrezen buitenlandse studenten mogelijke deportatie vanwege hun politieke opvattingen.

Europese commissarissen, wetenschappers, academici en ministers van onderzoek uit EU-lidstaten namen deel aan de conferentie, evenals vertegenwoordigers van niet-EU-landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

De Franse president heeft al eerder buitenlandse, met name Amerikaanse, onderzoekers opgeroepen om voor Frankrijk te kiezen.

Vorige maand onthulde hij plannen voor een financieringsprogramma om universiteiten en andere onderzoeksinstellingen te helpen de kosten te dekken van het aantrekken van buitenlandse wetenschappers.

De universiteit Aix-Marseille in Zuid-Frankrijk kondigde in maart aan haar deuren te openen voor Amerikaanse wetenschappers die worden bedreigd door bezuinigingen. Het initiatief 'Safe Place for Science' heeft al een groot aantal aanvragen ontvangen.

Vorige week lanceerde het Franse wetenschappelijke onderzoekscentrum CNRS een ander initiatief om buitenlandse onderzoekers aan te trekken wier werk wordt bedreigd.

De loonkloof overbruggen

Het CNRS probeert ook Franse onderzoekers die in het buitenland werken terug te lokken, van wie sommigen “niet willen leven en hun kinderen willen opvoeden in Trumps Verenigde Staten,” aldus CNRS-president Antoine Petit.

Een ambtenaar van het kantoor van Macron zei dat de conferentie plaatsvond “op een moment waarop academische vrijheden in een aantal gevallen afnemen en bedreigd worden.”

Eén obstakel, zeggen experts, is het feit dat EU-landen weliswaar een concurrerende onderzoeksinfrastructuur en een hoge levenskwaliteit kunnen bieden, maar dat zowel de onderzoeksfinanciering als de beloning van onderzoekers ver achterblijven in vergelijking met het niveau in de VS.

Maar CNRS-president Petit zei vorige week dat hij hoopt dat het loonverschil minder significant lijkt wanneer rekening wordt gehouden met de lagere kosten voor onderwijs en gezondheidszorg, en de ruimere sociale voorzieningen.

Het kantoor van Macron verklaarde dat Frankrijk en de Europese Unie zich richten op onderzoekers in specifieke sectoren, waaronder gezondheid, klimaat, biodiversiteit, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart.

Macron zei dat zijn regering “een extra” 100 miljoen euro zal reserveren om buitenlands talent aan te trekken.

De Franse overheid kan tot 50 procent van geselecteerde onderzoeksprojecten financieren, aldus een ambtenaar van het presidentiële kantoor, terwijl ook belastingvoordelen kunnen worden aangeboden.