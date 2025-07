De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten meer wapens naar Oekraïne zullen sturen om het door oorlog getroffen land te helpen zich te verdedigen tegen Russische aanvallen.

Maandag sprak Trump met journalisten in het Witte Huis en verklaarde dat Oekraïne zwaar wordt getroffen door Rusland en zichzelf moet kunnen verdedigen. Volgens hem zullen de Verenigde Staten voornamelijk defensieve wapens leveren.

Afgelopen vrijdag vertelde Trump aan verslaggevers dat Oekraïne Patriot-raketten nodig heeft om zichzelf te verdedigen, maar hij noemde deze maandag niet specifiek opnieuw.

"We gaan meer wapens sturen. Dat moeten we doen. Ze moeten zichzelf kunnen verdedigen. Ze worden nu heel hard geraakt. Ze worden heel hard geraakt. We zullen meer wapens moeten sturen, voornamelijk defensieve wapens," zei hij aan het begin van een diner met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Trump gaf ook aan "teleurgesteld" te zijn dat de Russische president Vladimir Poetin de oorlog niet heeft gestopt. "Ik ben er niet blij mee," zei hij.

'De lucht verdedigen'

Na een telefoongesprek met Trump op vrijdag verklaarde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat hij had afgesproken om samen te werken aan het vergroten van Kievs capaciteit om "de lucht te verdedigen" nu de Russische aanvallen toenemen. Hij zei dat hij met Trump had gesproken over gezamenlijke defensieproductie, aankopen en investeringen.

Oekraïne heeft Washington gevraagd om meer Patriot-raketten en systemen te verkopen, die het als essentieel beschouwt om zijn steden te beschermen tegen de intensiverende Russische luchtaanvallen.

Een besluit van Washington om bepaalde wapenleveringen aan Oekraïne stop te zetten, leidde tot waarschuwingen vanuit Kiev dat deze stap hun vermogen om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en terreinwinsten zou verzwakken. Duitsland heeft aangegeven in gesprek te zijn over de aanschaf van Patriot-luchtverdedigingssystemen voor Oekraïne om het tekort te overbruggen.