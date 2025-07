Leden van de PKK-terreurgroep zijn vrijdag begonnen met het neerleggen van hun wapens in de provincie Suleymaniye in Irak, een belangrijke ontwikkeling in lijn met Ankara's inspanningen om een terreurvrij Turkije te realiseren.

Na aanhoudende en effectieve antiterreuracties onder leiding van de Turkse veiligheidsdiensten, kondigde de PKK in mei aan dat het zou ontbinden en ontwapenen. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de decennialange strijd van het land tegen terrorisme.

Ondertussen heeft de Turkse staat zijn strijd tegen terreur uitgebreid naar de diplomatieke arena. Jaren van gestage druk op internationale partners — vooral in Europa en het Midden-Oosten — hebben hun vruchten afgeworpen.

De mogelijkheden van de PKK om vrij te opereren in buitenlandse hoofdsteden, geld wit te wassen en fondsen te werven onder verschillende politieke dekmantels, zijn aanzienlijk verminderd. Turkijes groeiende geopolitieke invloed betekent dat zijn zorgen steeds serieuzer worden genomen door wereldmachten.

Door economische banden, energiediplomatie en regionale samenwerkingen heeft Ankara geleidelijk de ondersteuningsnetwerken van de PKK in het buitenland afgesneden.

Een woordvoerder van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK Partij) van president Recep Tayyip Erdogan verklaarde woensdagavond dat de overgave van wapens binnen enkele maanden afgerond moet zijn.

In een interview met omroep NTV legde Omer Celik uit dat een verificatieteam — bestaande uit functionarissen van de Turkse inlichtingendiensten en de strijdkrachten — het ontwapeningsproces zal monitoren.

“Het ontwapeningsproces (in Irak) moet binnen drie tot vijf maanden worden afgerond ... Als deze periode wordt overschreden, wordt het kwetsbaar voor provocaties,” aldus Celik.

Al meer dan 40 jaar vecht Turkije tegen de PKK, die meer dan 40.000 mensen heeft gedood door aanvallen op burgers en Turkse veiligheidsdiensten.