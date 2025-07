Een nieuwe humanitaire flotilla met de naam “Handala” vertrok op 13 juli naar Gaza en meerde op 17 juli aan in een Italiaanse haven in de buurt van Griekenland, waarmee het tijdens de eerste vier dagen op zee gestage vooruitgang boekte.

Lokale Italianen en leden van maatschappelijke organisaties toonden hun steun voor het anti-oorlogsinitiatief door zich te verzamelen voordat het schip weer vertrok om humanitaire hulp te brengen naar Gaza, met als doel de “illegale en dodelijke” belegering te doorbreken die Israël heeft opgelegd aan het Palestijnse gebied – net zoals de “Madleen” dat in juni 2025 probeerde te doen.

Volgens Reuters zijn er naar schatting ongeveer 18 activisten aan boord van het schip, waaronder naar verluidt ook twee leden van de extreemlinkse Franse partij La France Insoumise (LFI).

Het schip is vernoemd naar de iconische politieke cartoon “Handala”, die in 1969 werd gecreëerd door cartoonist Naji al-Ali en die al lang een symbool van verzet is voor het Palestijnse volk, zowel in de bezette gebieden als in de diaspora.