Een prominente oppositieleider in Oeganda, die terechtstaat voor een militaire rechtbank, is begonnen met een hongerstaking, aldus zijn vrouw. Dit nieuws komt twee weken nadat het hoogste gerechtshof van het land militaire rechtbanken verbood om burgers te berechten.

President Yoweri Museveni verklaarde dat zijn regering ondanks de uitspraak van het Hooggerechtshof door zal gaan met het vervolgen van burgers in militaire rechtbanken. Een woordvoerder van de Oegandese gevangenissen ontkende echter dat Kizza Besigye in hongerstaking is.

Besigye, een langdurige tegenstander van Museveni, werd in november gearresteerd in het buurland Kenia. Een hoge Keniaanse functionaris van Buitenlandse Zaken beschreef dit als een ontvoering.

Hij werd vervolgens teruggebracht naar Oeganda en aangeklaagd voor illegaal wapenbezit en verraad, een misdrijf waarop de doodstraf staat.

"Kizza Besigye is in hongerstaking, illegaal vastgehouden door een regime dat meer bang is voor zijn verzet dan dat het de wet respecteert," schreef Besigye's vrouw Winnie Byanyima dinsdagavond op X.

"Ze denken dat ze zijn geest kunnen breken, maar ze onderschatten zijn vastberadenheid. (Besigye) zal niet toegeven terwijl het regime het recht met voeten treedt," voegde Byanyima eraan toe. Byanyima is uitvoerend directeur van UNAIDS, een agentschap van de Verenigde Naties.

De woordvoerder van de Oegandese gevangenissen, Frank Baine, ontkende de bewering van Byanyima over haar man en zei tegen Reuters: "Besigye maakt het goed en hij is niet in hongerstaking."

Rivaal van de president

Besigye was in de jaren tachtig de persoonlijke arts van Museveni tijdens de guerrillaoorlog, maar de twee mannen kregen later ruzie.

Besigye deed vier keer mee aan de presidentsverkiezingen tegen Museveni, maar verloor telkens.

Hij verwierp de uitslagen van al die verkiezingen, daarbij wijzend op onregelmatigheden die door de autoriteiten werden ontkend.

Mensenrechtenactivisten hebben de regering van Museveni beschuldigd van grootschalige mensenrechtenschendingen, waaronder marteling en willekeurige detentie.

De regering heeft herhaaldelijk beschuldigingen van verkiezingsfraude en schendingen van mensenrechten ontkend.