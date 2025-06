De Amerikaanse president Donald Trump heeft opgeroepen om het corruptieproces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te annuleren of hem gratie te verlenen. Hij omschreef de zaak als een "heksenjacht".

"Het proces tegen Netanyahu moet ONMIDDELLIJK worden GEANNULEERD, of er moet gratie worden verleend aan een Grote Held," schreef Trump woensdag op zijn Truth Social-platform.

Hij noemde Netanyahu Israëls "Grote Oorlogstijd Premier" en zei geschokt te zijn dat Netanyahu maandag voor de rechtbank wordt verwacht, ondanks de verhoogde spanningen met Iran.

"Ik was geschokt te horen dat Israël, dat net een van zijn grootste momenten heeft beleefd, doorgaat met deze belachelijke campagne tegen zijn premier," schreef Trump.

"Er is niemand die ik ken die effectiever met een Amerikaanse president heeft samengewerkt dan Netanyahu."

Trump voegde eraan toe dat terwijl de Verenigde Staten Israël hebben "gered" tijdens het recente conflict met Iran, "het nu de beurt aan Israël zal zijn om Netanyahu te redden." Hij omschreef Netanyahu als de moedigste en capabelste leider van Israël.

Omkoping, fraude en schending van vertrouwen

De opmerkingen van Trump markeren een opvallende verschuiving – of op zijn minst een publieke erkenning – van verbeterde banden tussen de twee mannen, na berichten over ernstige spanningen in de afgelopen jaren.

Eerdere meningsverschillen zouden voortkomen uit verschillende kwesties, waaronder de Israëlische acties in Gaza en de relatie met Iran vóór de laatste escalatie. Analisten zeiden dat de spanningen vooral duidelijk werden tijdens Trumps recente tour door het Midden-Oosten, waarbij Israël opvallend werd overgeslagen – een primeur voor een Amerikaanse president.

In de dagen voorafgaand aan dat bezoek onderhandelde Trump over een wapenstilstand met de Houthi's in Jemen zonder te eisen dat ze aanvallen op Israëlische doelen zouden stoppen. Hij keurde ook directe gesprekken met Hamas goed, waarbij zijn team naar verluidt instemde met het faciliteren van dringende humanitaire hulp aan Gaza in ruil voor de vrijlating van een Amerikaans-Israëlische dubbelburger.

Het proces tegen Netanyahu – op beschuldigingen van omkoping, fraude en schending van vertrouwen – loopt sinds 2020. Het proces is sindsdien meerdere keren uitgesteld, waarbij Netanyahu uitstel wist te verkrijgen vanwege de situatie in Gaza en later het conflict in Libanon.

In een eerste zaak worden Netanyahu en zijn vrouw, Sara, beschuldigd van het aannemen van meer dan $ 260.000 aan luxe goederen zoals sigaren, sieraden en champagne van miljardairs in ruil voor politieke gunsten. Twee andere zaken beweren dat Netanyahu probeerde gunstigere berichtgeving te onderhandelen in twee Israëlische media.

Hij ontkent alle beschuldigingen.

Amerikaanse betrokkenheid

Netanyahu wordt ook beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waarbij het Internationaal Strafhof in november 2024 arrestatiebevelen uitvaardigde tegen hem en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant vanwege wreedheden in Gaza, waar Palestijnen 56.000 doden hebben gedocumenteerd, voornamelijk vrouwen en kinderen.

Volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA liggen naar schatting 11.000 Palestijnen begraven onder het puin van verwoeste huizen.

Experts stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, en schatten dat het rond de 200.000 kan liggen.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof.

Washington kent jaarlijks $ 3,8 miljard aan militaire financiering toe aan zijn langdurige bondgenoot Israël. Sinds oktober 2023 heeft de VS meer dan $ 22 miljard uitgegeven ter ondersteuning van Israëls acties in Gaza en oorlogen in buurlanden.

Ondanks dat hoge Amerikaanse functionarissen Israël bekritiseren vanwege het hoge aantal burgerslachtoffers in Gaza, heeft Washington tot nu toe geweigerd om voorwaarden te stellen aan wapenleveranties.