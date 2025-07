Het lot van een baanbrekend handelsakkoord met de Europese Unie, dat Frankrijk probeert te blokkeren, hangt als een donkere wolk boven de top van deze week van het Zuid-Amerikaanse Mercosur-blok.

Brussel sloot in december een akkoord met de oprichters van Mercosur – Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay – dat de EU in staat zou stellen meer voertuigen, machines en farmaceutische producten naar Zuid-Amerika te exporteren, in ruil voor meer invoer van vlees, suiker, rijst en soja uit de regio.

De overeenkomst, waaraan 25 jaar is gewerkt, moet nog worden geratificeerd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement.

Het akkoord stuit op felle tegenstand van Frankrijk, waar boeren vrezen te worden ondermijnd door minder gereguleerde collega’s uit Latijns-Amerika. Tegelijkertijd krijgt het steun van onder andere Duitsland, Spanje en Portugal.

“Vandaag ligt de bal bij Europa,” zei Ariel Gonzalez Levaggi, directeur van het Centrum voor Internationale Studies aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van Argentinië, tegen AFP.

Maar “er is niet veel bereidheid vanuit Brussel om vooruitgang te boeken, voornamelijk vanwege de Franse weerstand,” voegde hij eraan toe,

EU- en Zuid-Amerikaanse voorstanders van de deal hadden gehoopt dat de handelstarieven van Trump nieuw leven konden inblazen in een overeenkomst die exporteurs aan beide zijden van de Atlantische Oceaan nieuwe afzetmarkten zou bieden in het geval van strenge Amerikaanse heffingen.

Voor Florencia Rubiolo, onderzoeker bij Conicet, de Argentijnse raad voor wetenschappelijk en technisch onderzoek, is het “van strategisch belang voor alle Mercosur-leden, zowel individueel als als blok, dat deze overeenkomst wordt geratificeerd”.

Ze stelde onder andere dat het zou aantonen aan de libertaire president van Argentinië, Javier Milei, dat het waardevol is om deel uit te maken van de groep, nadat zijn regering kritiek heeft geuit op de beperkingen die Mercosur oplegt aan leden die individuele handelsakkoorden willen sluiten.

Milei streeft naar een vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten en heeft gesuggereerd dat hij Mercosur zou kunnen verlaten als dat nodig is om een akkoord met Washington te sluiten.

‘Laagste punt’

De halfjaarlijkse Mercosur-top vindt plaats op een dieptepunt in de betrekkingen tussen Brazilië en Argentinië, respectievelijk de grootste en op één na grootste economieën van Zuid-Amerika.

Milei, een groot fan van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft geen geheim gemaakt van zijn minachting voor de ervaren linkse Lula, die hij in het verleden “corrupt” en een “communist” heeft genoemd.

Lula heeft de Argentijn beschuldigd van het uiten van “onzin.”

De minachting tussen de twee was duidelijk zichtbaar toen Lula Milei ontving op een G20-top in Rio de Janeiro afgelopen november.

De spanningen zouden kunnen toenemen als Lula zijn reis naar Buenos Aires gebruikt om een bezoek te brengen aan de linkse ex-president Cristina Kirchner, die onder huisarrest een gevangenisstraf van zes jaar uitzit wegens fraude.

Kirchner vroeg dinsdag toestemming voor Lula om haar een solidariteitsbezoek te brengen, een stap die haar aartsvijand Milei waarschijnlijk zal ergeren.

Het was echter niet duidelijk of Lula het risico zou nemen om zijn Argentijnse ambtgenoot thuis te verontrusten.

“We maken misschien wel de slechtste periode mee in de betrekkingen tussen Brazilië en Argentinië, wat betreft politieke convergentie”, zei Juliana Peixoto, een expert in internationale betrekkingen aan de Latijns-Amerikaanse Faculteit voor Sociale Wetenschappen, tegen AFP.

Ze verwachtte echter dat Mercosur, dat ook Bolivia omvat, de spanningen zou doorstaan.

“Het heeft een kleine maar stabiele kern van handel en heeft andere gerelateerde agenda’s die het in staat stellen te overleven,” zei ze.