South Sudan dey ready to accept more deportees from US- Report
South Sudan don reportedly tell di administration of United States President Donald Trump say dem dey open to accept more pipo wey dem deport from di US.
South Sudan according to di tori dey ready to colet more US deportees / Reuters
1 Ogost 2025

South Sudan don tell di Trump administration say dem dey ready to accept more deportees from di US, na wetin one report wey Politico publish tok.

Dis statement follow di recent deportation of eight migrants from di US go South Sudan. But na only one pesin for di group na South Sudanese national, according to wetin dem report.

Di group bin dey for one US military base for Djibouti before dem carry dem go di East African kontri.

As dem dey accept di deportees, Juba dey ask Washington make dem lift sanctions wey dem put for one senior official, return US visas wey dem don revoke, unfreeze one US-based bank account, and support legal case against First Vice President Riek Machar, wey still dey house arrest.

US no gree South Sudan demand

Di Trump administration never gree to di requests so far, na wetin di report tok.

For April, US Secretary of State Marco Rubio don impose visa ban for South Sudanese passport holders and stop new arrivals.

E talk say South Sudan dey block deportation efforts after dem first reject one person wey Juba claim say na Congolese, but later dem accept di person.

