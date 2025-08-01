South Sudan don tell di Trump administration say dem dey ready to accept more deportees from di US, na wetin one report wey Politico publish tok.

Dis statement follow di recent deportation of eight migrants from di US go South Sudan. But na only one pesin for di group na South Sudanese national, according to wetin dem report.

Di group bin dey for one US military base for Djibouti before dem carry dem go di East African kontri.

As dem dey accept di deportees, Juba dey ask Washington make dem lift sanctions wey dem put for one senior official, return US visas wey dem don revoke, unfreeze one US-based bank account, and support legal case against First Vice President Riek Machar, wey still dey house arrest.