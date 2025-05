Den amerikanske dollaren styrket seg kraftig mandag, noe som presset den kanadiske dollaren og den meksikanske pesoen til flernivåbunner, mens Kinas yuan falt til et rekordlavt nivå i offshore-handel etter at USAs president Donald Trumps omfattende tollsatser utløste en handelskrig.

Den amerikanske dollarens oppgang var bred, med euroen som falt til sitt laveste nivå på over to år, og sveitserfrancen svekket seg til det svakeste siden mai, til tross for at den vanligvis fungerer som en trygg havn.

“Overraskelsen for markedene er at Canada og Mexico reagerte umiddelbart, og at andre, som Kina og EU, kan følge etter, noe som kan føre til en kraftig reduksjon i global handel,” sa Tony Sycamore, markedsanalytiker hos IG.

“Startdatoen for USAs tollsatser på Canada, Mexico og Kina, 4. februar, var også mye tidligere enn mange hadde forventet.”

Som Trump lovet forrige måned, innførte USA tollsatser på 25 prosent for Canada og Mexico og 10 prosent for Kina, og kalte tiltakene nødvendige for å bekjempe ulovlig innvandring og narkotikahandel.

“Trumps tidlige grep, bare to uker inn i hans fireårsperiode, vil sannsynligvis svekke investorers tillit,” sa Mansoor Mohi-uddin, sjeføkonom ved Bank of Singapore.

“Konsensus – inkludert oss selv – hadde forventet at USAs tollsatser bare ville true den økonomiske utsikten i andre halvdel av 2025 etter lange forhandlinger først mellom USA og deres viktigste handelspartnere.”

Investorer reduserte også forventningene om rentekutt fra Federal Reserve, og kuttet omtrent 6 basispunkter, med futures som omtrent priser inn en 54 prosent sjanse for to kutt i år og 44 prosent for bare ett etter nyheten om tollsatsene.

Den amerikanske dollaren steg 0,4 prosent til 7,3462 yuan i offshore-markedet, etter tidligere å ha nådd et rekordhøyt nivå på 7,3765 yuan. Markedene i Kina forblir stengt for kinesisk nyttår og vil gjenoppta handelen på onsdag.

‘Rentereduksjoner’

Saxos sjefstrateg for makroøkonomi, John Hardy, sa at hvis disse tolltiltakene og mottiltakene vedvarer, “er vi i praksis i en handelskrig med alle de tilhørende konsekvensene for vekst, priser og forstyrrelser i forsyningskjeder og selskaper.”

“Den største langsiktige risikoen er stagflasjon: svak vekst med høyere inflasjonsnivåer.”

Den meksikanske pesoen falt til sitt laveste nivå på nesten tre år på 21,2882 per amerikanske dollar og var sist ned 2,7 prosent til 21,2583, mens den kanadiske dollaren falt til C$1,4755, et nivå som ikke er sett siden 2003.

Den australske dollaren nådde et femårsbunnivå, mens den newzealandske dollaren falt til sitt laveste siden oktober 2022. De to valutaene fra Oseania brukes ofte som likvide proxyer for den kinesiske yuanen.

Euroen stupte så mye som 2,3 prosent til $1,0125 – det laveste siden november 2022 – da investorer forberedte seg på tollsatser på Europa fra Trump-administrasjonen. Den felles valutaen var sist ned 1,2 prosent til $1,02325.

Den amerikanske dollaren la på seg så mye som 1,1 prosent til 0,9210 sveitserfranc, det høyeste siden mai i fjor, før den handlet til 0,9142 franc. Pundet falt 1 prosent til $1,2264. Japanske yen var mer motstandsdyktig, ned litt til 155,59 per dollar.

Dette førte til at dollarindeksen, som måler den amerikanske valutaen mot seks andre enheter, steg 0,11 prosent til 109,65. Den hadde nådd et treukers høydepunkt i tidlig handel.

På den makroøkonomiske fronten viste data på fredag at den amerikanske PCE-prisindeksen (Personal Consumption Expenditures) steg 0,3 prosent forrige måned, den største økningen siden april i fjor, midt i en økning i forbrukerutgifter, noe som antyder at Fed sannsynligvis ikke vil ha hastverk med å gjenoppta rentekutt.

Bitcoin var på $92,871, og falt tilbake under $100,000 til sitt svakeste nivå på nesten tre uker. Ether falt kraftig til sitt laveste siden tidlig november og var sist på $2,475.25.

KILDE: REUTERS