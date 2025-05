Syrias midlertidige president Ahmed al Sharaa ankom Saudi-Arabia for sitt første internasjonale besøk siden Bashar al-Assad ble styrtet, rapporterte statlige medier.

Akompanjert av sin utenriksminister Asaad al Shaibani, ble Sharaa møtt av saudiarabiske tjenestemenn da han gikk av flyet, viste bilder fra den statlige TV-kanalen Al-Ekhbariya søndag.

Kanalen opplyste at Sharaa var forventet å møte Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, men spesifiserte ikke når.

Syrias statlige nyhetsbyrå SANA rapporterte også at de to ville møte prins Mohammed i Riyadh, uten å gi ytterligere detaljer.

Det syriske presidentskapet hadde tidligere lagt ut et bilde på X av Sharaa og Shaibani ombord på det som så ut til å være et privatfly på vei til Saudi-Arabia, og kalte det et "første offisielt besøk".

Sharaa ble utnevnt til midlertidig president onsdag.

Gulf-ledere viser støtte

Saudi-Arabias kong Salman og hans sønn prins Mohammed var blant de første til å gratulere ham med den offisielle utnevnelsen.

De syriske myndighetene håper på økonomisk støtte fra de velstående gulfstatene for å finansiere gjenoppbyggingen av det krigsherjede landet og gjenopplive økonomien.

Torsdag mottok Damaskus Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, som "understreket det presserende behovet for å danne en regjering som representerer alle deler" av det syriske samfunnet for å "konsolidere stabilitet og gå videre med gjenoppbygging, utvikling og velstandsprosjekter".

De nye syriske myndighetene har mottatt en jevn strøm av diplomatiske besøkende siden Assad ble styrtet i desember.

