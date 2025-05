Zakia Jafri, enken etter et tidligere parlamentsmedlem i India som ble drept under de anti-muslimske opptøyene i Gujarat i 2002, gikk bort lørdag i en alder av 86 år.

Hennes ektemann, som var medlem av Kongresspartiet, var blant de 69 personene som ble drept inne i Gulbarg Society, et muslimsk nabolag i den indiske delstaten Gujarat, den 28. februar 2002.

Ifølge offisielle tall fra myndighetene ble minst 790 muslimer drept, 223 personer rapportert savnet, og ytterligere 2 500 skadet under opptøyene i Gujarat, da hinduistiske mobber herjet i over en uke.

Menneskerettighetsgrupper hevder imidlertid at antallet er langt høyere, og har dokumentert voldtekter og drap på barn.

Human Rights Watch rapporterte at angrepene på muslimer var en del av en koordinert kampanje fra hinduistiske nasjonalistorganisasjoner for å fremme og utnytte religiøse spenninger for å styrke BJP-partiets politiske makt. Disse organisasjonene opererer ofte med straffrihet og under beskyttelse fra staten.

'Større konspirasjon'

Zakia Jafri førte en langvarig juridisk kamp for å holde toppolitikere ansvarlige. Ifølge avisen Hindustan Times hevdet hun at det var en «større konspirasjon» som involverte høytstående tjenestemenn, inkludert den daværende sjefsministeren i Gujarat, Narendra Modi.

Hun argumenterte for at byråkratisk passivitet og politiets medvirkning forverret volden. Videre anklaget hun delstatsregjeringen for å ha forsinket utplasseringen av hæren, noe som kunne ha begrenset opptøyene raskere.

Jafri leverte en begjæring som krevde tiltale mot nåværende statsminister Narendra Modi og andre hun mente var ansvarlige. I 2007 beordret Indias høyesterett Gujarat-regjeringen til å gjenåpne saken.

I senere år anket Jafri mot en frifinnelse gitt av en spesialetterforskningsgruppe (SIT) til 63 personer, inkludert Modi, ved magistratdomstolen, Gujarat Høyesterett og Indias høyesterett.

I 2011 opprettet Indias høyesterett en spesialetterforskningsgruppe for å undersøke hendelsene rundt opptøyene.

'Ren vandel'

SIT leverte en avslutningsrapport i februar 2012.

Rapporten konkluderte med at det ikke var «noe straffbart bevis» mot Narendra Modi og 63 andre, og ga dem dermed en frifinnelse. Funnene var basert på mangel på konkrete bevis som støttet påstandene om konspirasjon og bevisst passivitet fra statens side.

Modis støttespillere så dette som en bekreftelse på hans uskyld, mens kritikere og ofrenes familier, inkludert Jafri, uttrykte skuffelse og fortsatte å søke rettferdighet gjennom andre juridiske kanaler.

Saken fremhevet kompleksiteten ved å håndtere religiøs vold og utfordringene med å holde mektige individer ansvarlige i slike situasjoner.

Ifølge avisen The Guardian førte volden i 2002 til et de facto reiseforbud mot Modi fra Storbritannia, USA og noen europeiske land. I 2005 ble Modi nektet visum til USA som en person ansvarlig for alvorlige brudd på religionsfriheten.

I 2023 laget BBC en dokumentar om statsminister Narendra Modi, med tittelen India: The Modi Question, som inkluderte en undersøkelse utført av den britiske regjeringen om volden i Gujarat i 2002.

Rapporten hevder at volden var «planlagt, muligens på forhånd» av Vishva Hindu Parishad, en hinduistisk nasjonalistorganisasjon. Den kritiserer også delstatsregjeringen i Gujarat og hevder at den daværende sjefsministeren Narendra Modi var direkte ansvarlig.

Dokumentaren ble forbudt i India.

KILDER: TRTWORLD OG AGENCIES