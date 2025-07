Mandag befinner Eide seg i New York, hvor han leder en internasjonal arbeidsgruppe for palestinsk økonomi sammen med Japans statsminister. Målet er å sikre støtte til det palestinske selvstyret – både under og etter krigen.

Luftdropp – langt fra tilstrekkelig

Israels militære har nylig åpnet for luftlevering av nødhjelp til Gaza, etter at over 800 mennesker ifølge FN er blitt drept i matkøer de siste ukene. Eide kaller hjelpen for «en dråpe i havet».

– Det er altfor lite, ekstremt kostbart og ineffektivt. Et transportfly får ikke med seg mer enn en stor lastebil, sier han til NRK, og påpeker at nødhjelpen kunne vært levert langt enklere via land.

Manglende tilgang – på tross av nærheten

Eide uttrykker frustrasjon over at hjelpen ikke får passere grensene til Gaza, som ligger tett på israelsk territorium med rikelig tilgang på mat og medisiner.

– Under normale forhold tar det 20–30 minutter å kjøre fra israelske byer inn i Gaza. Men man får ikke lov, sier han.

Midlertidige pauser – ikke nok

Selv om Israel søndag annonserte humanitære pauser i visse områder av Gaza, fortsetter angrepene. Ifølge Al Jazeera ble 63 personer drept i israelske luftangrep etter kunngjøringen.

Over helgen ble over 100 lastebiler med nødhjelp sluppet inn i Gaza, men ifølge FN burde tallet vært 30.000–36.000. Til nå har Israel tillatt 4.500.

– Det er som å miste en skoleklasse med barn hver dag, sier Eide til NRK, og legger til at Norges krav er tydelig: en varig våpenhvile, ikke bare midlertidige pauser.

Alarmerende underernæring

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har underernæring i Gaza nådd alarmerende nivåer. Nesten 20 % av barn under fem år i Gaza by er rammet av akutt underernæring.

Eide mener en større humanitær intervensjon ikke er realistisk så lenge USA bruker vetorett i FNs sikkerhetsråd, men viser til at det finnes andre virkemidler – som økonomisk press, sanksjoner og støtte til palestinske institusjoner.

To-statsløsning fortsatt målet

Ifølge NRK peker Eide også på nødvendigheten av å diskutere løsninger etter krigen – og den langvarige konflikten mellom Israel og Palestina.

Han mener en tostatsløsning, hvor Israel og Palestina eksisterer som selvstendige nabostater, fortsatt er veien videre – selv om mange har avskrevet muligheten.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger på mange år. Nå må verdenssamfunnet sende et tydelig signal om at dette fortsatt er målet, sier han.

Israel og USA uteblir

Mandagens konferanse har deltakelse fra blant andre FNs generalsekretær, EU og Den arabiske liga, men verken Israel eller USA er til stede. Eide innrømmer at fraværet skaper begrensninger, men understreker at alternativet – evig krig – er langt verre.

– Jeg tror fortsatt det er mulig å finne en fredelig utvei, sier han.

Praktiske løsninger i fokus

Konferansen i New York handler ikke bare om visjoner, ifølge Eide. Den skal også resultere i konkrete tiltak.

– Vi har satt sammen flere arbeidsgrupper. Jeg leder én sammen med Japan. Målet er å bli enige om praktiske løsninger som kan gjøre en forskjell på bakken, avslutter utenriksministeren til NRK.