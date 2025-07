– Vi har aldri tidligere hatt så mange forhåndsbestillinger på hyttene våre før en sommersesong, sier Tor Kåpvik, konstituert generalsekretær i DNT, til TV 2, ifølge VG.

Kortreist ferie frister

DNT melder om høy aktivitet over hele landet – enten det er langs kysten, i skogen eller på høyfjellet. Kåpvik mener folk i større grad har innsett at de ikke trenger å reise langt for å få minnerike ferieopplevelser.

Samtidig peker han på økonomiske forhold som en viktig faktor:

– For mange er det mer økonomisk fornuftig å feriere i Norge, og DNT-hyttene kan være et rimelig alternativ – spesielt for barnefamilier, sier han.

Unge velger fjellet

Turistforeningen ser også en økning i interessen blant unge. Antallet medlemmer under 30 år har økt markant, og Kåpvik tror mange har fått øynene opp for naturens mangfoldige tilbud.

– Enten man søker ro eller aktivitet, har fjellet noe å tilby, sier han.

Mobilfri sone har blitt en styrke

Tidligere kunne manglende mobildekning på fjellhytter være en barriere for enkelte, men det ser ut til å ha snudd.

– Nå oppleves det heller som en velkommen pause fra hverdagen foran skjermer. Det gir rom for å være til stede her og nå – sammen med venner eller familie, sier Kåpvik til VG.

Natur under press

Men det økende presset på naturen vekker også bekymring. Nestleder i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevie Hansen, peker på at villreinen, som lever i noen av de mest populære fjellområdene, blir stadig mer forstyrret av menneskelig aktivitet.

– Når vi søker de vakreste naturopplevelsene, kan det ironisk nok føre til at vi skader den naturen vi ønsker å nyte, sier Hansen til VG.

Norge har 24 registrerte villreinområder, og Hardangervidda huser den største bestanden. Hansen anbefaler at fjellvandrere tar hensyn:

– Finn gjerne et utsiktspunkt mot nasjonalparkene, i stedet for å gå direkte inn i villreinens leveområder, sier hun.

Samtidig understreker hun at det er positivt at folk velger Norge fremfor lange flyreiser – både for miljøet og klimaet.