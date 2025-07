Dødstallet fra mandagens massive eksplosjon og brann ved en farmasøytisk fabrikk i den indiske delstaten Telangana har steget til minst 36, mens rundt tre dusin er skadet, opplyste myndighetene tirsdag.

Brannvesenet har funnet forkullede lik av 34 arbeidere fra ulykkesstedet i et industriområde omtrent 50 kilometer fra delstatshovedstaden Hyderabad, fortalte delstatens brannsjef GV Narayana Rao til The Associated Press.

Rao opplyste at to andre arbeidere døde av brannskader og ble erklært døde på sykehuset. Han la til at man fremdeles fjernet vrakrester fra den utbrente farmasøytiske enheten til Sigachi Industries for å finne ut om flere arbeidere var fanget.

Nesten tre dusin skadde arbeidere ble innlagt på sykehus, sa han.

«Hele fabrikkens struktur har kollapset. Brannen er slukket, og vi håper å være ferdig med å fjerne vrakrestene i løpet av de neste timene,» sa Rao.

Sigachi Industries opplyste ikke hva som førte til eksplosjonen og brannen, men sa at anleggets kjerneinfrastruktur for produksjon ble skadet, og at anleggets drift ville bli stanset i 90 dager. Anlegget produserer mikrokrystallinsk cellulose, en kjemisk forbindelse som er vanlig å bruke i legemidler, opplyste selskapet.