USAs president Donald Trump har sagt at Israel har godtatt de "nødvendige betingelsene" for å fullføre en 60-dagers våpenhvile i beleirede Gaza, mens indirekte samtaler fortsetter gjennom meglerne Qatar og Egypt.

I et innlegg på sin Truth Social-plattform tirsdag, sa Trump at hans representanter hadde et "langt og produktivt møte" med israelske tjenestemenn tidligere på dagen.

"Israel har godtatt de nødvendige betingelsene for å fullføre den 60-dagers VÅPENHVILEN, og i løpet av denne tiden vil vi samarbeide med alle parter for å få slutt på krigen," skrev han.

Han la til at det endelige forslaget nå vil bli levert til Hamas gjennom meglere.

"Jeg håper, for Midtøstens skyld, at Hamas aksepterer denne avtalen, fordi den ikke vil bli bedre – den vil bare bli verre," sa Trump.

Trump sa tidligere til journalister at han håpet en våpenhvile kunne oppnås "en gang neste uke."

Han bekreftet også at han vil møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Washington, DC, hvor de to forventes å diskutere Gaza og Iran.

"Han kommer hit. Vi skal snakke om mange ting," sa Trump.

"Vi skal snakke om den store suksessen vi hadde i Iran... Vi skal også snakke om Gaza."

Israels krigføring i Gaza

Israel har utført krigføring i Gaza siden oktober 2023.

Palestinere har registrert drap på mer enn 56 600 palestinere, de fleste av dem kvinner og barn.



Det fryktes at rundt 11 000 palestinere er begravet under ruinene av ødelagte hjem, ifølge det palestinske nyhetsbyrået WAFA.



Eksperter hevder imidlertid at det faktiske dødstallet er betydelig høyere enn det Gaza-myndighetene har rapportert, og anslår at det kan være rundt 200 000.

Washington bevilger 3,8 milliarder dollar i årlig militær finansiering til sin mangeårige allierte Israel.



Siden oktober 2023 har USA brukt mer enn 22 milliarder dollar på å støtte Israels krigføring i Gaza og kriger i nabolandene.



Til tross for at høytstående amerikanske tjenestemenn har kritisert Israel angående det høye antallet sivile dødsfall i Gaza, har Washington så langt motstått oppfordringer om å stille betingelser for våpenoverføringer.