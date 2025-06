Verdensbanken har kunngjort at den har godkjent over 1 milliard dollar til infrastruktur- og gjenoppbyggingsprosjekter i Irak, Syria og Libanon.

Den største summen gikk til Irak, hvor Verdensbanken godkjente 930 millioner dollar for å bidra til å forbedre landets jernbaneinfrastruktur, øke innenlandsk handel, skape arbeidsplasser og diversifisere økonomien onsdag.

Verdensbanken sa at Iraq Railways Extension and Modernisation Project vil forbedre tjenestene og øke fraktkapasiteten mellom Umm Qasr-havnen ved Persiabukta i Sør-Irak til den nordlige byen Mosul.

«Etter hvert som Irak går fra gjenoppbygging til utvikling, kan forbedret handel og tilkobling stimulere vekst, skape arbeidsplasser og redusere oljeavhengigheten,» sa Jean-Christophe Carret, direktør for Verdensbankens Midtøsten-divisjon.

For Libanon, som er i ferd med å komme seg etter 14 måneder med israelske angrep under konflikten med Hizbollah, godkjente Verdensbanken 250 millioner dollar for å støtte akutte reparasjoner og gjenoppbygging av kritisk offentlig infrastruktur og essensielle tjenester.

Verdensbanken godkjente også et tilskudd på 146 millioner dollar til krigsherjede Syria for å bidra til å gjenopprette pålitelig og rimelig elektrisitet og støtte landets økonomiske gjenoppretting.

Det ble sagt at Syria Electricity Emergency Project vil rehabilitere skadede kraftledninger og transformatorstasjoner.

I forrige måned undertegnet Syria en avtale med et konsortium av selskaper fra Qatar, Tyrkia og USA om utvikling av et 5000-megawatt energiprosjekt for å revitalisere store deler av landets krigsherjede strømnett.