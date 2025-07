Indonesisk Batik Air-fly fanget i kraftig vind under landing

Et Batik Air-fly var nær ved å krasje under landing på Soekarno Hatta internasjonale lufthavn i Tangerang, Indonesia, den 28. juni, etter at kraftig vind vippet flyet til siden, noe som førte til at den ene vingen kom faretruende nær rullebanen.