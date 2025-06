Nyhetsorganisasjoner og utgivere står overfor et vanskelig valg – de kan enten samarbeide med AI-selskaper eller risikere at innholdet deres blir overtatt på andre måter.

Murdoch-familiens multinasjonale medieselskap News Corp er det siste i rekken som har inngått en avtale med OpenAI, som gir OpenAI tilgang til å vise nyhetsinnhold som svar på spørsmål brukere stiller i ChatGPT.

Avtalen innebærer at utviklerne av ChatGPT og andre AI-verktøy, som Sora – en AI-modell som kan lage realistiske og kreative videoer basert på tekstinstruksjoner – får tilgang til både nåværende og arkivert innhold fra News Corps store publikasjoner.

Hva kan deling av journalistikk med AI-selskaper og teknologigiganter bety for fremtiden til nyhetsbransjen?

OpenAIs nylige samarbeid med en annen stor aktør i medieverdenen «sikrer at News Corp genererer inntektsstrømmer fra bruken av innholdet deres til å trene AI-modeller, men beløpet OpenAI betaler under denne avtalen er ikke høyt i forhold til verdien av dataene,» sier Terry Flew, professor i digital kommunikasjon og kultur ved University of Sydney og en Australian Research Council (ARC) Laureate Fellow, til TRT World.

«For OpenAI og andre aktører i dette feltet, som Google, peker dette på problemet de har hatt med å skaffe troverdige data lovlig, og behovet for en mer moden forretningsmodell.»

Begge selskapene har ikke avslørt de økonomiske detaljene i OpenAIs siste avtale, men ifølge Wall Street Journal, som eies av News Corp, kan avtalen potensielt overstige 250 millioner dollar over en femårsperiode og inkluderer kompensasjon i form av kontanter og kreditter for bruken av AI-selskapets teknologi.

News Corp eier også MarketWatch og New York Post i USA. I Australia og Storbritannia eier de henholdsvis The Daily Telegraph, news.com.au og The Australian, samt The Sun, The Sunday Times og The Times.

Den flerårige avtalen som ble annonsert forrige uke, følger AI-selskapets avtale 29. april med London-baserte Financial Times om å lisensiere innholdet deres for AI-læringsutvikling. Andre utgivere, som Politicos morselskap Axel Springer, Associated Press, Prisa Media i Spania og Le Monde i Frankrike, har også inngått lignende avtaler.

«Nyheter er ren gull for et AI-selskap,» sier Jonathan Soma, professor i datajournalistikk ved Columbia Journalism School, til TRT World. «De er skrevet av mennesker, de er mer oppdaterte enn kunnskapsgrensen til chatbotene deres, og det er det mange av brukerne deres ønsker å vite om. Hvis nyhetsorganisasjoner skal selge rettighetene til et så verdifullt stoff, bør de sette prisene skyhøyt.»

Soma tror ikke AI vil erstatte journalistikk; snarere vil det «fungere som en parasitt som klamrer seg til journalistikken.»

«Uten journalister ville chatbotene for aktuelle hendelser ikke hatt noe å skrive om, ingenting å publisere, ingen svar å gi,» sier Soma. «Spørsmålet er om disse partnerskapene kan gi inntekter til nyhetsorganisasjoner som står i forhold til innsatsen som kreves for å produsere den originale journalistikken. Jeg tviler på at News Corp og andre nyhetsorganisasjoner vet hvor verdifullt innholdet deres er, og jeg tviler på at OpenAI ønsker å betale det innholdet faktisk er verdt.»

Flere selskaper, som New York Times og Chicago Tribune, har valgt en annen tilnærming og saksøkt OpenAI og Microsoft for å bruke artiklene deres til å trene AI.

AI-verktøy som ChatGPT, samt Microsofts Copilot og Googles Gemini, bruker store språkmodeller (LLM) som analyserer enorme mengder tekst fra internett for å forutsi neste ord i en setning, noe som gjør at de kan etterligne menneskelig tale og skriving.

Marius Dragomir, direktør for Media and Journalism Research Center, et uavhengig forsknings- og politisk tenketank for medier, understreker viktigheten av regulering for utgivere som samarbeider med AI-selskaper. Selv om slike partnerskap kan gi kommersielle fordeler, oppfyller ikke alt innhold høye standarder for kvalitet og nøyaktighet.

Dragomir forteller TRT World at det er viktig å erkjenne at betydelige forskjeller preger medieindustrien, noe som kan føre til ytterligere skjev dekning på grunn av noen mediemarkeder som «tjener eiernes interesser.» Noen er sterkt konsentrert med makt, mens andre er kontrollert av propaganda og desinformasjon, ofte spredt av statlig finansierte medier, legger han til.

«Når det gjelder News Corp, er noen av mediene deres kjent for tabloidinnhold som ikke alltid er nøyaktig eller av høy kvalitet, så spørsmålene oppstår: Er dette innholdet godt egnet til å bli presentert som de 'riktige' svarene på hva folk måtte spørre AI om?» bemerker Dragomir.

Ifølge professor Soma ved Columbia Journalism School er chatboter også utsatt for hallusinasjoner og redaksjonelle feil.

«Det er lett for en AI å sitere en artikkel, men gi en helt feilaktig oppsummering – se den nylige fiaskoen med Googles generative søkeresultater. Disse AI-resultatene, som ikke har noe konsept for sannhet, kan bli en grobunn for feilinformasjon,» sier han.

For Pete Pachal, grunnleggeren av Media CoPilot, et Substack-nyhetsbrev om hvordan AI endrer medier og journalistikk, føles partnerskapet mellom OpenAI og News Corp «som et vendepunkt.»

Mens fremtiden for nyheter så uklar ut da The New York Times saksøkte OpenAI for brudd på opphavsretten i desember, sier Pachal til TRT World, «Det føles som om innholdsavtaler vil bli normen fremover,» i lys av avtaler inngått med kjente utgivere som AP og Axel Springer – og nå nylig, News Corp.

«The New York Times har funnet noen få mindre allierte i sitt søksmål, men ikke mange. Når det er sagt, kan en avgjørelse til fordel for Times, selv delvis, endre hele bildet.»

«Taktisk gir avtalene mening, siden dette vil gi utgivere sårt tiltrengte inntekter på kort sikt,» sier Pachal. Likevel kan det vise seg å være en feil på lang sikt, siden AI-selskaper i hovedsak får lov til å «eie kundeforholdet for AI-sammendrag,» legger han til.

Ifølge Pachal er Google en «stor aktør som påvirker hastverket i alt dette.» Han sier at utgivere vil lide av redusert trafikk ettersom teknologiselskapets AI Overviews-funksjon, som inkluderer AI-genererte sammendrag øverst i søkemotoren, blir normen.

«Det vil ikke bli inngått avtaler med Google om innhold,» forklarer Pachal, «siden Google, med rette eller urette, ganske enkelt ser AI Overviews som en forlengelse av nettgjennomgangen de har gjort i flere tiår.»

Han legger til: «Den største konsekvensen av disse avtalene med OpenAI er at utgivere vil bli incentivert til å heie på OpenAI i enhver kamp om fremtiden til AI-søk. For hvis Google vinner, vil alle de pengene tørke opp raskt.»

Etter hvert som vanlige brukere blir mer komfortable med AI-verktøy som direkte svarer på folks spørsmål, øker bekymringen for at folk kan stole mer og mer på store teknologiske chatboter for informasjon i stedet for rapportering gjort av journalister og medieselskaper.

Alfred Hermida, professor ved University of British Columbia School of Journalism, Writing, and Media, hvor han var direktør i over fem år, forklarer til TRT World at nyhetsnettsteder potensielt kan miste tilfeldige besøkende som søker raske nyhetsoppdateringer, noe som kan resultere i en betydelig trafikkreduksjon.

«De er en kilde til verdifulle inntekter for utgivere, men kan potensielt skade dem på lang sikt ettersom AI-systemer vil kunne trenes på journalistisk innhold,» sier Hermida, og legger til at avtaler som den som ble inngått med News Corp er viktige for OpenAI fordi det gir AI-selskapet det de trenger – en kontinuerlig tilførsel av treningsmateriale.

«Hva som er mindre klart, er hva som skjer med nyhetsmediene hvis og når systemer som ChatGPT lærer å produsere gode nok nyhetsrapporter.»

Partnerskapet kan utvide News Corps publikum til å inkludere folk som vanligvis ikke besøker nyhetskanalene deres. Hermida sier imidlertid at det er uklart om dette vil øke lesertallet for merkene deres.

«Bevisene fra sosiale medier tyder på at det ikke hjelper med å utvikle merkevarelojalitet, ettersom folk identifiserer mellomleddet, for eksempel Facebook, som kilden til nyhetene,» ifølge Hermida, som ser avtaler mellom nyhetsorganisasjoner og AI-selskaper som «et tveegget sverd.»

«Risikoen er at nyhetsutgivere blir avhengige av AI-selskaper, slik de ble av Facebook for besøk og inntekter.»

Kvaliteten på disse sammendragene og den generelle brukeropplevelsen av AI-genererte nyhetssøk vil avgjøre om de blir en primær kilde til informasjon for folk.

Erik Borra ved Universitetet i Amsterdam, fra fakultetet for humaniora og mediestudier, bemerker at folk kanskje må forberede seg på en transformasjon i hvordan nyhetsinnhold blir tilgjengelig og konsumert.

Som han uttrykker det: «Brukere vil sannsynligvis ikke klikke seg videre til utgiverne. For utgivere vil det derfor bli vanskeligere å 'spore' hvilke nyheter som er populære, og de vil ikke lenger kunne kjøre annonser ved siden av dem (hvor flere øyne vanligvis betyr mer penger).»

«Det kan også bety en nedgang i individuelle abonnementer.»