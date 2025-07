USAs president Donald Trump rettet tirsdag nok en gang oppmerksomheten mot tidligere medarbeider Elon Musk, og angrep omfanget av statlige subsidier gründeren mottar, etter at teknologimilliardæren fornyet sin kritikk av presidentens flaggskip-utgiftslov.

«Elon får kanskje mer subsidier enn noe annet menneske i historien, med god margin,» sa Trump på sosiale medier.

«Og uten subsidier måtte Elon sannsynligvis stenge butikken og dra hjem til Sør-Afrika.»

Musk, som hadde et bittert offentlig sammenbrudd med presidenten denne måneden over loven, gjentok sin skarpe kritikk og fornyet sine oppfordringer om dannelsen av et nytt politisk parti da avstemningen startet.

Trump svarte med å antyde at hans Department of Government Efficiency (DOGE) – som Musk ledet før han trakk seg i slutten av mai – retter søkelyset mot SpaceX-grunnleggerens forretningsinteresser.

«Ingen flere rakettoppskytinger, satellitter eller produksjon av elektriske biler, og landet vårt ville spare en FORMUE,» sa presidenten. «Kanskje vi burde la DOGE ta en god, hard titt på dette? STORE PENGER Å SPARE!!!»

‘Én Stor Vakker Lov’

Trump håper å forsegle sin arv med «Én Stor Vakker Lov», som vil forlenge hans utløpende skattelettelser fra første periode for 4,5 billioner dollar og styrke grensesikkerheten.

Men republikanere som ser mot mellomvalget i Kongressen i 2026, er splittet over pakken, som vil fjerne helsetjenester fra millioner av de fattigste amerikanerne og legge til mer enn 3 billioner dollar til landets gjeld.

Da lovgivere begynte å stemme over loven på mandag, anklaget Musk – en av verdens rikeste personer – republikanere for å støtte «gjeldslaveri».

«Alt jeg ber om er at vi ikke slår Amerika konkurs,» sa han på sosiale medier tirsdag. «Hva er poenget med et gjeldstak hvis vi fortsetter å heve det?»

Musk har lovet å lansere et nytt politisk parti for å utfordre lovgivere som drev valgkamp på reduserte føderale utgifter, bare for å stemme for loven.

«VOX POPULI VOX DEI 80 % stemte for et nytt parti,» sa han.