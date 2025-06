Sikkerhetsstyrker skal ha oppdaget over 200 kilo sprengstoff i en treetasjes bygning brukt av «israelske agenter til å montere og lagre UAV-er».

En israelsk sikkerhetskilde uttalte til Reuters forrige uke at Mossad-personell utførte hemmelige operasjoner dypt inne i Iran i forkant av Israels angrep på fredag.

Disse operasjonene skal ha inkludert utplassering av presisjonsstyrte våpen nær iranske luftvernstillinger, bruk av avansert teknologi for å forstyrre Irans luftforsvarssystemer, samt etablering av en dronebase nær Teheran.