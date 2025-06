Kuwait har forbudt utgivelsen av videospillet “Call of Duty: Black Ops 6,” som inkluderer Saddam Hussein og delvis er satt til Gulfkrigen på 1990-tallet.

Kuwait har ikke offentlig bekreftet forbudet mot spillet, som er en viktig utgivelse for Microsoft-eide Activision, og som skal lanseres globalt på fredag.

Men Activision bekreftet i en uttalelse at spillet “ikke har blitt godkjent for utgivelse i Kuwait,” uten å utdype videre.

Videospillet, som er et førstepersons skytespill, følger CIA-agenter som kjemper både i USA og i Midtøsten. Spilltrailere viser brennende oljefelt, noe som vekker vonde minner for kuwaitere.

Det finnes også bilder av Saddam og Iraks gamle trestjerners flagg i materialet som utviklerne har delt før lanseringen av spillet.

Flerspillerdelen av spillet, en populær funksjon i serien, inkluderer det som ser ut til å være en ørkenkamp i Kuwait kalt Scud, sannsynligvis oppkalt etter missilene Saddams styrker avfyrte under krigen. En annen bane heter Babylon, etter den gamle byen i Irak.

Dette er ikke første gang den populære spillserien har havnet i kontroverser for sin fremstilling av steder og personer. Serien har tidligere blitt kritisert for å fremstille asiatiske og midtøstlige personer som skurker.

Massakren på en russisk flyplass

“Call of Duty,” som først ble lansert i 2003 som et førstepersons skytespill satt til andre verdenskrig, har vokst til et imperium verdt milliarder av dollar og eies nå av Microsoft.

Men serien har også vært kontroversiell, spesielt når spillene beveger seg inn i geopolitikkens verden. Kina og Russland har begge forbudt enkelte kapitler i serien.

“No Russian” er en oppdrag i 2009-spillet Call of Duty: Modern Warfare 2. Oppdraget ble kontroversielt fordi det tillot spillere å delta i et terrorangrep på en russisk flyplass, der sivile ble drept.

Kritikere kalte historien “meningsløs” og kritiserte muligheten til å hoppe over nivået. På grunn av det grafiske voldsnivået ble oppdraget sensurert i internasjonale versjoner av spillet, og det ble fullstendig fjernet fra den russiske utgaven.

Castro fikk siste ord

Fidel Castro, den kubanske lederen og målet for et attentatforsøk fra USA, var en del av 2010-spillet Call of Duty: Black Ops.

Oppdraget, kalt “Operation 40,” viser amerikanske agenter Mason, Woods og Bowman som forsøker å likvidere Fidel Castro. Mason lykkes med å drepe ham, men det avsløres senere at de drepte en dobbeltgjenger.

Cuba kalte spillet en “pervers” form for amerikansk propaganda og kritiserte Washington for sine mange mislykkede forsøk på å likvidere Castro.

Protest i Kina

I 2020 inneholdt traileren for Call of Duty Black Ops: Cold War ekte historiske dokumentaropptak, inkludert bilder fra protestene på Den himmelske freds plass i 1989.

Den offisielle to-minutters teasertraileren for Activisions etterlengtede globale lansering ble forbudt i Kina, ettersom Beijing har opprettholdt streng kontroll over historiseringen og minnemarkeringen av protestene i 1989.

Muslimsk sinne

I 2021 møtte spillserien sterk kritikk i muslimske land etter at den nyeste utgaven ble anklaget for å vise manglende respekt for islamsk tro.

Call of Duty: Vanguard's Zombies hadde noen scener der sider fra det som ser ut til å være Koranen, islams helligste bok, lå spredt på gulvet.

Dette førte til sterke reaksjoner på sosiale medier og oppfordringer til boikott av spillet. Spillserien beklaget senere.

Kilde: TRT WORLD OG BYRÅER