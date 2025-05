Verden går inn i en tid med økte spenninger og usikkerhet ettersom den beveger seg fra en USA-ledet unipolaritet mot multipolaritet, ifølge en ny rapport fra München sikkerhetskonferanse.

München sikkerhetsrapport 2025, som skal lanseres offisielt før denne ukens konferanse, påpeker at selv om fremtiden fortsatt er uklar – enten dominert av rivalisering mellom USA og Kina eller utvikling mot et bredere multipolart system – fortsetter prosessen med “multipolarisering” å få fart.

“Dagens internasjonale system viser elementer av unipolaritet, bipolaritet, multipolaritet og ikke-polaritet. Likevel er et pågående maktskifte mot et større antall stater som kjemper om innflytelse tydelig,” heter det i rapporten, som fremhever den økende innflytelsen til BRICS-landene og regionale makter som Tyrkia og Qatar.

“Politisk og økonomisk liberalisme, som formet den unipolare perioden etter den kalde krigen, er ikke lenger den eneste spilleren på banen. Den blir i økende grad utfordret innenfra, som vist ved fremveksten av nasjonalistisk populisme i mange liberale demokratier,” står det i rapporten.

“Men den utfordres også utenfra, som vist ved en økende ideologisk splittelse mellom demokratier og autokratier, samt fremveksten av en verden der flere ordensmodeller sameksisterer, konkurrerer eller kolliderer,” legger den til.

Rapporten antyder at Donald Trumps retur til Det hvite hus kan akselerere dette skiftet, og markere slutten på “Pax Americana.”

Den bemerker at Trump ser på den nåværende internasjonale orden som ugunstig og sannsynligvis vil prioritere amerikanske interesser og inneslutning av Kina, noe som potensielt kan belaste forholdet til allierte.

Oppfatninger av multipolaritet

Etter hvert som verden beveger seg fra en USA-ledet unipolaritet mot multipolaritet, varierer oppfatningene kraftig mellom innbyggere i vestlige industrialiserte nasjoner og de i fremvoksende makter i det globale sør, ifølge rapporten.

En undersøkelse fra München sikkerhetskonferanse fant at de fleste respondentene i G7-landene ser på skiftet med bekymring, i frykt for at det kan øke uorden og konflikter, og gjøre det vanskeligere å nå globale avtaler.

På spørsmål om en multipolar orden ville bringe en mer fredelig verden, viste undersøkelsen negativt sentiment på tvers av G7-landene: Frankrike viste minus 7 prosent netto enighet (det vil si 7 prosent flere respondenter var uenige enn enige), Tyskland minus 9 prosent, Italia minus 11 prosent, og Japan viste størst skepsis med minus 20 prosent.

Derimot så flertallet i BRICS-landene multipolaritet som en vei til en mer rettferdig, rettvis og fredelig verden. Undersøkelsen fant at de fleste respondentene i Kina, India, Sør-Afrika og Brasil mente at et multipolart system bedre ville adressere bekymringene til utviklingsland.

Trump-presidentskap

På spørsmål om “en multipolar verden bedre ville adressere bekymringene til svakere/utviklingsland,” var respondentene sterkt enige: Kina (50 prosent flere respondenter enige enn uenige), Sør-Afrika (45 prosent netto enighet), India (44 prosent netto enighet), og Brasil (35 prosent netto enighet).

Rapporten bemerker også at en andre Trump-presidentskap kan ytterligere akselerere multipolariseringen.

Den hevder at Trumps tilnærming, som prioriterer amerikanske interesser fremfor globalt samarbeid, kan belaste allianser, spesielt i Europa.

Den hevder at Trumps tilnærming, som prioriterer amerikanske interesser fremfor globalt samarbeid, sannsynligvis vil ytterligere belaste forholdet til tradisjonelle allierte, noe som potensielt kan få betydelige konsekvenser for Europa.

München sikkerhetskonferanse, der rapportens funn vil bli diskutert, starter 14. februar og samler verdensledere, toppministre, tjenestemenn og sikkerhetseksperter fra hele verden.

Under den tre dager lange konferansen vil USAs visepresident JD Vance, Tysklands kansler Olaf Scholz, NATOs generalsekretær Mark Rutte og EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas holde taler.

Andre talere inkluderer Storbritannias utenriksminister David Lammy, Italias utenriksminister Antonio Tajani og Canadas utenriksminister Melanie Joly.

Arrangørene forventer omtrent 60 stats- og regjeringssjefer, 150 ministre og ledere av store internasjonale organisasjoner å delta.