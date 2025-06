Volden har blusset opp for andre natten på rad i en nordirsk by etter «rasistisk motiverte» angrep utløst av arrestasjonen av to tenåringer anklaget for forsøk på voldtekt av en ung jente.

Hundrevis av demonstranter, mange av dem maskerte, gikk ut i gatene i Ballymena på tirsdag og kastet bensinbomber og murstein mens politiet svarte med vannkanoner.

Det var en tung polititilstedeværelse i et område av byen, rundt 48 kilometer nordvest for Belfast, da demonstrantene satte fyr på en bil og barrikader. Politiet avfyrte også plastbatonger for å spre folkemengdene.

Uroen brøt først ut mandag kveld etter en våkenatt i et nabolag der et påstått alvorlig seksuelt overgrep hadde skjedd på lørdag.

«Denne volden var tydelig rasistisk motivert og rettet mot vårt etniske minoritetssamfunn og politiet,» sa assisterende politimester Ryan Henderson på tirsdag.

Spenningen i byen, som har en stor migrantbefolkning, forble høy hele dagen tirsdag, da beboere beskrev scenene som «skremmende» og sa at de involverte var rettet mot «utlendinger».

«Hatangrep»

To tenåringsgutter, siktet av politiet for forsøk på voldtekt av en tenåringsjente, hadde møtt i retten mandag, hvor de ba om en rumensk tolk, ifølge lokale medier.

Problemene begynte da maskerte personer «brøt seg bort fra våkenatten og begynte å bygge barrikader, lagre missiler og angripe eiendommer», sa politiet.

Hus og bedrifter ble angrepet, sa politiet i Nord-Irland (PSNI), og la til at de etterforsket «hatangrep».

Sikkerhetsstyrkene kom også under «vedvarende angrep» med bensinbomber, fyrverkeri og murstein kastet av opprørere, og skadet 15 politibetjenter, inkludert noen som trengte sykehusbehandling, ifølge styrken.

En 29 år gammel mann ble arrestert og siktet for opprørsk oppførsel, uordentlig oppførsel, forsøk på skadeverk og motstand mot politiet.

Fire hus ble skadet av brann, og vinduer og dører til hjem og bedrifter ble knust.

Cornelia Albu, 52, en rumensk migrant og mor til to som bor overfor et hus som ble angrepet, sa at familien hennes hadde vært «veldig redde».

«I går kveld var det galskap fordi altfor mange mennesker kom hit og prøvde å sette fyr på huset,» sa Albu, som jobber i en fabrikk.

Hun sa at hun nå måtte flytte, men var bekymret for at hun ikke ville finne et annet sted å bo fordi hun var rumensk.

«Livredd»

En 22 år gammel kvinne som bor ved siden av et utbrent hus i det samme Clonavon-området, sa at natten hadde vært «skremmende».

«Folk gikk etter utlendinger, hvem de enn var, eller hvor uskyldige de enn var,» sa kvinnen, som ikke ønsket å dele navnet sitt av sikkerhetsmessige årsaker.

«Men det var lokale folk innendørs nede i gaten, livredde.»

Nord-Irland opplevde rasisme-drevne opptøyer i august etter lignende opptøyer i engelske byer og tettsteder utløst av den fatale knivstikkingen av tre unge jenter i Southport, nordvest i England.

Ifølge Mark, 24, som ikke delte etternavnet sitt, var den påståtte voldtekten i helgen «bare en gnist».