Minst to sivile skal ha blitt drept i Thailand, og to andre skadet torsdag morgen da en kambodsjansk rakett traff et utviklingssenter ved grensen i Karb Choeng-distriktet i Surin, ifølge Thailands offentlige kringkaster.

Den thailandske hæren fordømte Kambodsja for å ha avfyrt raketter mot senteret. De sa at to BM-21-missiler, avfyrt av kambodsjanske styrker, traff samfunnshuset klokken 9.40 (02.40 GMT).

Thailands militære sa at kambodsjanske tropper åpnet ild først med tunge våpen, mens Kambodsjas forsvarsdepartement sa at troppene deres handlet i selvforsvar etter å ha blitt angrepet.

Det siste sammenstøtet skjedde dagen etter at en thailandsk soldat mistet et bein i en landmineeksplosjon.

Av de seks F-16 jagerflyene som Thailand har klargjort for utplassering langs den omstridte grensen, avfyrte et av flyene inn i Kambodsja og ødela et militært mål, sa den thailandske hæren.

Begge land anklaget hverandre for å ha startet sammenstøtet tidlig torsdag.

Kambodsja kunngjorde torsdag at de nedgraderer de diplomatiske forbindelsene med Thailand og har tilbakekalt alt sitt diplomatiske personale fra Bangkok, ifølge en rapport fra Khmer Times, som siterer landets utenriksdepartement.

Alt kambodsjansk diplomatisk personale stasjonert ved den kambodsjanske ambassaden i Bangkok er blitt beordret til å returnere hjem.

Det kommer dagen etter at Thailand utviste den kambodsjanske ambassadøren og tilbakekalte sin utsending fra Phnom Penh over landmineeksplosjonen.

Krangelen har pågått i flere tiår, og blusset opp i blodige militære sammenstøt for mer enn 15 år siden og igjen i mai, da en kambodsjansk soldat ble drept i en skuddveksling.

Nye kamper brøt ut torsdag morgen nær to templer på grensen mellom den thailandske provinsen Surin og Kambodsjas Oddar Meanchey.

«Artillerigranater falt på folks hjem,» sa Sutthirot Charoenthanasak, distriktssjef i Kabcheing i Thailands Surin-provins, til Reuters, og beskrev skytingen fra kambodsjansk side.

Han sa at distriktsmyndighetene hadde evakuert 40 000 sivile fra 86 landsbyer nær grensen til tryggere steder.

«Det thailandske militæret krenket kongeriket Kambodsjas territorielle integritet ved å lansere et væpnet angrep på kambodsjanske styrker stasjonert for å forsvare nasjonens suverene territorium,» sa forsvarsdepartementets talskvinne Maly Socheata i en uttalelse.

Den thailandske hæren anklaget kambodsjanske soldater for å ha åpnet ild først, og anklaget dem senere for et «målrettet angrep på sivile».

Senere nærmet seks væpnede kambodsjanske soldater, inkludert en som bar en rakettdrevet granat, et piggtrådgjerde foran den thailandske posten, sa hæren.

Thailandske soldater ropte for å advare dem, sa hæren, men rundt klokken 8:20 åpnet kambodsjanske styrker ild mot østsiden av tempelet, omtrent 200 meter fra den thailandske basen.

Thailands fungerende statsminister Phumtham Wechayachai sa at «situasjonen krever forsiktig håndtering, og vi må handle i samsvar med internasjonal lov».

«Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte vår suverenitet,» sa han.