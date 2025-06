Over 40 mennesker, inkludert barn og helsepersonell, ble drept i et angrep på et sykehus i Sudan i helgen, ifølge lederen for Verdens helseorganisasjon.

Angrepet på Al Mujlad-sykehuset lørdag fant sted i Vest-Kordofan, nær frontlinjen mellom den sudanske hæren og de paramilitære Rapid Support Forces, som har kjempet mot hverandre siden konflikten brøt ut i april 2023.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus oppfordret til at angrep på helseinfrastruktur må stoppe, uten å si hvem som var ansvarlig.

WHOs kontor i Sudan sa at seks barn og fem helsearbeidere ble drept i angrepet, og rapporterte om omfattende skader på anlegget.