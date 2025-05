Tyrkias utenriksminister optimistisk med tanke på fredssamtaler mellom Russland og Ukraina

«Etter tre år med enorm lidelse er det endelig et vindu av mulighet» Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at fredssamtalene mellom Ukraina og Russland, som skal finne sted i Istanbul, kan bane vei for en ny start.