NATO-ledere som møtes i Haag onsdag, er satt til å bli enige om et forslag om å bruke 5 prosent av sine respektive BNP på militæret, et sentralt krav fra USAs president Donald Trump.

Her er detaljene om hva NATO skriver under på:

Fem prosent? Egentlig ikke

Trump har insistert på at NATO-land treffer fem-prosent-grensen – godt over det nåværende to-prosent-nivået som for tiden kreves av alliansen.

Bare en håndfull allierte – som Polen og de baltiske statene – nærmer seg fem prosent for øyeblikket, med USA selv under 3,4 prosent i 2024.

NATOs 32 nasjoner har forhandlet frem en kompromissavtale om å dedikere 3,5 prosent til sentrale militære behov innen 2035, og 1,5 prosent til bredere «forsvarsrelaterte» områder som cybersikkerhet og infrastruktur.

Det gir Trump seieren han ønsker seg, samtidig som det gir kontantfattige europeiske regjeringer litt spillerom.

Likevel er det fortsatt en stor forespørsel for mange regjeringer og vil legge til hundrevis av milliarder til budsjettene i årene som kommer.

3,5 prosent på hva?

Størstedelen av utgiftene er fortsatt pålagt å gå til NATOs viktigste fokusområde: rå militærmakt.

Alliansemedlemmer signerte i forrige måned nye mål for alt maskinvaren de trenger for å møte trusselen fra Russland.

De nøyaktige detaljene er hemmelige, men det vil innebære den største opptrappingen i kapasitet siden den kalde krigen.

NATO-sjef Mark Rutte sa at det ser for seg en femdobling av alliansens luftforsvar og legger til tusenvis av flere stridsvogner og pansrede kjøretøyer til arsenalene.

Land vil sannsynligvis også fortsette å telle milliardene av dollar i militærhjelp de gir til Ukraina i denne kategorien.

Og de 1,5 prosentene?

Resten av løftet dekker et langt bredere spekter av områder fra broer og veier til cybersikkerhet.

NATO sier at disse elementene – selv om de ikke er umiddelbart åpenbare – også er avgjørende for å bidra til å forsvare seg mot ethvert angrep.

«Hvis du ikke kan få stridsvogner til frontlinjene fordi veiene eller broene eller jernbanen ikke kan håndtere disse stridsvognene og deres vekt, er de åpenbart verdiløse,» sa USAs NATO-ambassadør Matthew Whitaker.

NATO-tjenestemenn innrømmer at mye av disse utgiftene allerede vil være i nasjonale myndigheters bøker og bare vil trenge å bli omdefinert.

Italia har for eksempel sagt at de mener en lenge planlagt bro de ønsker å bygge som forbinder Sicilia med fastlandet, bør falle inn under den kategorien.

Vil noen sjekke?

Å sikre at land holder seg til avtalen er et sentralt element, ettersom tidligere NATO-løfter ofte ikke har blitt respektert.

Tjenestemenn hadde opprinnelig lansert en plan om å få NATO-medlemmer til å forplikte seg til økninger på 0,2 prosentpoeng i året til de nådde målet.

Det ble til slutt droppet i møte med motstand fra regjeringer som ikke ønsket å ha føttene sine til bålet.

Nå må landene sende inn rapporter hvert år til NATO som viser at de trapper opp og kjøper det som trengs.

Det vil også være en slags gjennomgang i 2029 når NATO kommer opp med nye mål for våpen som trengs, og kravene kan justeres.

Og truende over alles skulder hvis de ikke holder løftet sitt, vil være det ubehagelige utsiktene til å opprøre Trump.

Er noen unntatt?

Det kommer an på hvem du spør.

Spania, som har vært en av NATOs laveste brukere, hevder at de ikke trenger å treffe fem-prosent-målet etter å ha inngått en sideavtale med Rutte.

Men NATO-sjefen har insistert på at det ikke er noen «opt-out» fra avtalen, og hvert land må trappe opp til de fastsatte nivåene.