Kina håper at Dalai Lama kan «vende tilbake til den rette veien» og er åpen for diskusjoner om Nobelprisvinnerens fremtid, så lenge visse betingelser oppfylles, uttalte utenriksdepartementet mandag.

Den eksilerte lederen for tibetansk buddhisme, som fyller 90 år i år, flyktet fra Tibet til India i 1959 etter et mislykket opprør mot kinesisk styre. Han har uttrykt et ønske om å vende tilbake til Tibet før han dør.

Kina er villig til å diskutere Dalai Lamas fremtid, forutsatt at han gir opp sin posisjon om å splitte «moderlandet», sa en talsmann for utenriksdepartementet, Guo Jiakun, under en pressekonferanse.

Guo svarte på en forespørsel om kommentar angående dødsfallet til den spirituelle lederens eldre bror, Gyalo Thondup, som tidligere hadde fungert som hans uoffisielle utsending i samtaler med kinesiske myndigheter.

Gyalo Thondup døde søndag, 97 år gammel, i sitt hjem i den indiske byen Kalimpong.

Dalai Lama må åpent anerkjenne at Tibet og Taiwan er uadskillelige deler av Kina, hvis eneste lovlige regjering er Folkerepublikken Kina, sa Guo, og brukte landets offisielle navn.

Etter Dalai Lama

Dalai Lama trakk seg i 2011 som politisk leder for den tibetanske eksilregjeringen, som Beijing ikke anerkjenner. Offisielle samtaler med hans representanter har vært på pause siden.

Ettersom Dalai Lama blir eldre, har spørsmålet om hans etterfølger blitt stadig mer presserende. Kina insisterer på at de vil velge hans etterfølger som Tibets spirituelle leder.

Dalai Lama har imidlertid sagt at han vil avklare spørsmål om etterfølgelse, som hvorvidt og hvor han vil bli reinkarnert, i tråd med tibetansk buddhistisk tro, rundt tiden for sin 90-årsdag i juli.

En ny bok av Dalai Lama, som skal utgis i mars for å sammenfalle med årsdagen for opprøret, forventes å skissere en ramme for Tibets fremtid «selv etter at jeg er borte», har han uttalt.