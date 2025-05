En domstol i Delhi har beordret tiltak mot en politibetjent for en «hatkriminalitet» knyttet til opptøyene i 2020, som etterlot over 50 mennesker, for det meste muslimer, døde.

«Det er tydelig at stasjonssjefen ved Jyoti Nagar politistasjon og andre ukjente polititjenestemenn har deltatt i hatkriminalitet mot offeret,» uttalte dommer Udbhav Kumar Jain ved Karkardooma-domstolen i en kjennelse signert forrige måned.

«De kan ikke beskyttes under påskudd av autorisasjon, da de påståtte lovbruddene begått av dem ikke kan sies å ha blitt utført som en del av deres offisielle plikter,» la han til.

Opptøyene, som brøt ut 23. februar 2020, sammenfalt med besøket til daværende amerikanske president Donald Trump i New Delhi. Voldshandlingene varte til 27. februar og førte til over 50 dødsfall og mer enn 250 skadde.

En faktarapport fra Delhi Minoritetskommisjon hevdet at opptøyene var «godt planlagt», selv om det regjerende Bharatiya Janata-partiet avviste funnene.

Klageren Mohammad Waseem beskrev hvordan han ble angrepet av politiet 24. februar 2020 mens han lette etter sin mor. Han hevdet at han etter å ha falt mens han forsøkte å flykte fra opptøyene, ble utsatt for mishandling og slag av en politibetjent.

«Deretter løftet fire politimenn klageren og kastet ham på et sted hvor andre skadde allerede lå. Disse politimennene begynte å slå dem og krevde at de skulle synge nasjonalsangen og rope slagord,» sto det i klagen.

En video av hendelsen viste politiet som angrep fem muslimske menn og tvang dem til å synge den indiske nasjonalsangen.

Domstolen har beordret stasjonssjefen til å utpeke en ansvarlig tjenestemann for å gjennomføre en etterforskning av saken, inkludert rollen til andre polititjenestemenn.

De første estimatene anslår økonomiske tap til milliarder av amerikanske dollar, med 92 hus, 57 butikker, 500 kjøretøy, seks lagerbygninger, to skoler, fire fabrikker og fire religiøse steder ødelagt.

KILDE: AA