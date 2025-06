Israels riksadvokat avviste statsminister Benjamin Netanyahus anmodning om å utsette korrupsjonssaken hans i to uker, rapporterte den offentlige kringkasteren KAN.

Netanyahu hadde bedt Jerusalem tingrett om å utsette rettssaken, og hevdet at han trengte å fokusere på andre saker etter den israelske aggresjonen mot Iran, inkludert spørsmålet om å returnere israelske fanger fra Gaza.

Riksadvokaten avviste imidlertid fredag Netanyahus anmodning om å utsette rettsmøtene som forventes å gjenopptas mandag.

Riksadvokaten Justice Rivka Friedman-Feldman sa at «de generelle årsakene som er detaljert i forespørselen kan ikke rettferdiggjøre å kansellere to uker med høringer.»

Som et resultat forventes Netanyahu å møte i retten på mandag som planlagt.

Som en reaksjon på avgjørelsen kritiserte Israels finansminister Bezalel Smotrich både riksadvokaten og dommerne, og skrev på X: «Riksadvokatens kontor og dommerne i Netanyahus regjering insisterer på å være små dverger, uten strategisk visjon eller forståelse av virkeligheten.»

«De ser ut til å være fast bestemt på å hjelpe oss med å fremheve for publikum den destruktive og farlige korrupsjonen som har fått fotfeste i rettssystemet, og det presserende behovet for å reformere det,» la han til.

Nasjonal sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir kritiserte også rettens avgjørelse og kalte den en «frastående og elendig avgjørelse.»

Kommunikasjonsminister Shlomo Karhi gjentok kritikken og sa: «De lever i sin egen verden, isolert ... Skam dere!»

Likud-lovgiver Avichai Buaron sa at Netanyahu ganske enkelt burde varsle retten og riksadvokaten om at «hans plikt overfor staten og den nasjonale interessen oppveier behovet for fire ytterligere bevisførselshøringer, og at han ikke vil delta i de neste to ukene.»

I flere måneder har Netanyahu møtt to ganger i uken for retten for å svare på anklagene mot ham, men møtene ble stanset under den nylige Israel-Iran-konflikten som begynte 13. juni og varte i 12 dager.

Torsdag takket Netanyahu USAs president Donald Trump for å ha ringt for å avlyse korrupsjonssaken hans, et grep som utløste bred kontrovers og splittelse i Israel.

Tilhengere av Netanyahu ønsket det velkommen, mens opposisjonen oppfordret Trump til ikke å blande seg inn i Israels rettsprosess.

Den israelske opposisjonslederen Yair Lapid sa torsdag i et intervju med nettstedet Ynet: «Vi er takknemlige for president Trump, men ... presidenten bør ikke blande seg inn i en rettssak i et uavhengig land.»

Lapid, fra sentrum-høyre Yesh Atid-partiet, støttet en uttalelse fra en av Netanyahus koalisjonsallierte, Simcha Rothman fra det ytre høyre religiøse sionismepartiet, som ba Trump om å holde seg utenfor rettssaken.

«Det er ikke presidentens rolle i USA å blande seg inn i rettssaker i staten Israel,» sa Rothman, som leder det israelske parlamentets justiskomité.

Netanyahu står overfor anklager om bestikkelser, svindel og tillitsbrudd som kan føre til fengsel hvis det blir bevist.

I januar begynte Netanyahu avhørssesjoner knyttet til sakene 1000, 2000 og 4000, som han benekter. Riksadvokaten innga en tiltale knyttet til disse sakene i slutten av november 2019.

Sak 1000 involverer Netanyahu og hans familie som mottar dyre gaver fra velstående forretningsmenn i bytte mot tjenester.

Sak 2000 gjelder påståtte forhandlinger med Arnon Mozes, utgiveren av den israelske dagsavisen Yedioth Ahronoth, for å få positiv medieomtale.

Sak 4000, som anses som den mest alvorlige, innebærer å gi tilrettelegging til Shaul Elovitch, den tidligere eieren av nyhetssiden Walla og et telekommunikasjonsselskap Bezeq, i bytte for gunstig medieomtale.

Den israelske hæren har avvist internasjonale oppfordringer om våpenhvile og har forfulgt en brutal offensiv mot Gaza siden oktober 2023, og drept mer enn 56 000 palestinere, de fleste av dem kvinner og barn.

I november i fjor utstedte Den internasjonale straffedomstolen arrestordrer for Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.

Israel står også overfor en folkemordsak ved Den internasjonale domstolen for sin krig mot enklaven.