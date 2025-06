Alle de 242 personene om bord på Air India-flyet som var på vei til Storbritannia og styrtet i vestlige India torsdag, antas å ha omkommet, rapporterte News18.

Minst fem studenter mistet livet, og flere ble skadet da flyet krasjet inn i en studentbolig for medisinstudenter. Politiet i Ahmedabad bekreftet at 25 personer på bakken ble skadet.

Air India Flight AI171, med 242 personer om bord, styrtet i det tett befolkede boligområdet Meghaninagar kort tid etter avgang fra Sardar Vallabhbhai Patel internasjonale lufthavn i Gujarat, ifølge Indias luftfartsmyndigheter.

Flyet traff en bygning som fungerte som studentbolig for leger kort tid etter avgang, bekreftet politiet. Ombord var det 232 passasjerer og 10 besetningsmedlemmer, inkludert flere utenlandske statsborgere og fremtredende indiske personer, som den tidligere sjefsministeren i Gujarat, Vijay Rupani.

Air India opplyste at passasjerene inkluderte 169 indiske statsborgere, 53 britiske, syv portugisiske, én kanadisk, to piloter og ti kabinansatte. Over 100 omkomne ble fraktet til et sykehus i Ahmedabad etter ulykken, ifølge lokale politimyndigheter.

Air India ga en kort pressemelding der de uttalte: “Akkurat nå forsøker vi å få oversikt over situasjonen og vil dele oppdateringer så snart som mulig.”

Air Indias styreleder, N. Chandrasekaran, uttrykte “dyp sorg” over ulykken. “Vårt hovedfokus er å støtte alle de berørte og deres familier,” sa han i en uttalelse. “Vi gjør alt vi kan for å bistå nødetatene på stedet og gi nødvendig støtte og omsorg.”

Ifølge foreløpige rapporter styrtet flyet i Meghani Nagar-området i byen, og bilder fra ulykkesstedet som sirkulerer på sosiale medier viser tykk røyk som stiger opp fra stedet. Flyet tok av klokken 01:38 lokal tid og krasjet i en bygning nær flyplassen i Ahmedabad klokken 13:40.

Gatwick lufthavn opplyste at flyet var planlagt å lande i London klokken 18:25 lokal tid.

Myndighetene har satt i gang redningsoperasjoner, og nødetatene har rykket ut til stedet. Selv om detaljene fortsatt er begrensede, antyder kilder at både passasjerer og besetningsmedlemmer var om bord på ulykkestidspunktet. Luftfartsmyndighetene (DGCA) forventes å gjennomføre en grundig undersøkelse av årsaken til ulykken.

Vitner nær flyplassen rapporterte å ha hørt en høy eksplosjon før de så flyet falle raskt. Gujarat-regjeringen har lovet rask handling og støtte til de berørte.

Indias statsminister Narendra Modi uttalte at ulykken har sjokkert og bedrøvet ham. “Tragedien i Ahmedabad har rystet og gjort oss triste. Det er hjerteskjærende utover ord. I denne tunge tiden går mine tanker til alle som er berørt. Jeg har vært i kontakt med ministre og myndigheter som jobber for å hjelpe de rammede,” sa Modi på X.

“Sjokkert over å høre om Air India-ulykken på ruten Ahmedabad-London nær Ahmedabad flyplass. Ber for sikkerheten til alle passasjerer og besetning,” uttalte Yusuf Pathan, tidligere cricketspiller og medlem av det indiske parlamentet, på X.

Storbritannias statsminister Keir Starmer uttrykte også sin medfølelse. “Mine tanker går til passasjerene og deres familier i denne dypt urovekkende tiden,” sa Starmer i en uttalelse.