Sudans hærsjef har ønsket et tyrkisk tilbud om å løse den brutale 20 måneder lange konflikten mellom hans styrker og deres paramilitære rivaler velkommen.

Under et møte i Port Sudan på lørdag ba Abdel Fattah al Burhan Tyrkias viseutenriksminister Burhanettin Duran om å «overbringe Sudans ledelses velkomst av initiativet» til Erdogan, ifølge Sudans utenriksminister Ali Youssef i en orientering etter møtet.

«Sudan trenger brødre og venner som Tyrkia,» sa Youssef og la til at «initiativet kan føre til... å realisere fred i Sudan».

Duran uttalte at fredsprosessen «krever samordnede anstrengelser», og at hans land var klare til å spille en «rolle i å mobilisere andre regionale aktører for å bidra til å overvinne vanskelighetene med å avslutte denne konflikten».

I en uttalelse forrige uke ønsket De forente arabiske emirater velkommen «diplomatiske anstrengelser» fra Tyrkia for å «løse den pågående krisen i Sudan».

«UAE er fullt forberedt på å samarbeide og koordinere med de tyrkiske anstrengelsene og alle diplomatiske initiativer for å avslutte konflikten i Sudan og finne en omfattende løsning på krisen,» uttalte landets utenriksdepartement.

Tidlig i desember sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en telefonsamtale med Sudans Burhan at Tyrkia «kunne gripe inn for å løse tvister» mellom Sudan og De forente arabiske emirater, og forhindre at Sudan «blir et område for eksterne intervensjoner».

Økende spenning

Sudans hærstøttede regjering har gjentatte ganger anklaget UAE for å støtte de paramilitære Rapid Support Forces (RSF) – noe UAE konsekvent har benektet.

Forrige måned anklaget den sudanske regjeringen RSF for å ha brukt UAE-produserte droner fra nabolandet Tsjad.

Krigen i Sudan, som har satt Burhan opp mot sin tidligere nestleder og RSF-sjef Mohamed Hamdan Dagalo, har drept titusenvis av mennesker og tvunget 12 millioner på flukt.

Den har også presset landet til randen av hungersnød, med analytikere som advarer om at involvering fra andre land bare vil forlenge lidelsene.

