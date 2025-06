Forrige uke uttalte en internasjonal aktor for krigsforbrytelser at bevis fra massegraver i Syria har avdekket en statsstyrt «dødsindustri» under Assad-regimet.

Den internasjonale kommisjonen for savnede personer i Haag uttalte separat at de har mottatt data som indikerer at det kan finnes så mange som 66, hittil ubekreftede, massegravsteder i Syria.

Kommisjonens leder, Kathryne Bomberger, fortalte til Reuters at deres portal for å rapportere savnede nå «eksploderer» med nye henvendelser fra familier.

Dørene til Syrias hemmelige fengsler ble åpnet etter at væpnede anti-regimegrupper styrtet Assad-regimet denne måneden, mer enn 13 år etter at hans brutale undertrykkelse av anti-regimeprotester utløste en krig som skulle koste over 500 000 mennesker livet.

Mange familier strømmet til tidligere fengsler, interneringssentre og massegraver for å finne spor etter forsvunne slektninger.

Utallige sjeler under bakken

Mens de beskrev scenene i Tadamon, Sør-Damaskus, rapporterte PBS: «Etter nesten 14 år med krig er det et øde landskap med flere kropper begravet under bakken enn mennesker som fortsatt bor over den. Menneskelige levninger ligger spredt overalt.»

Den syriske nødhjelpsgruppen Syrian Emergency Task Force hevdet at en massegrav nær Damaskus inneholder levningene av minst 100 000 mennesker i Al Qutayfah.

BBC rapporterte at i Husseiniyeh, på veien som fører til Damaskus flyplass, viser satellittbilder forskjeller i landskapet i områder hvor massegraver har blitt oppdaget.

En sentral syrisk redningsgruppe og en aktivist fortalte til AFP at et gravsted utenfor Damaskus sannsynligvis er en massegrav for fanger.

Stedet, nær det industrielle området Adra nordøst for hovedstaden, ligger mindre enn 20 kilometer fra det beryktede Sednaya-fengselet.

«Vi tror dette er en massegrav. Vi fant en åpen grav med syv sekker fylt med bein,» sa redningsgruppen White Helmets.

Mer enn 12 massegraver ble oppdaget i Daraa-guvernementet i det sørlige Syria, som inneholder levningene av personer som antas å være sivile drept av det styrtede regimet til Bashar Assad.

Syriske innbyggere som bor nær en kirkegård i Najha, nær Damaskus, beskrev hvordan de så en jevn strøm av kjølebiler som leverte kropper som ble dumpet i lange grøfter gravd med bulldosere.

Sekker med bein

Satellittbilder analysert av Reuters viste at omfattende graving begynte i Al Qutayfah mellom 2012 og 2014 og fortsatte frem til 2022.

Syriske sivilforsvarsteam har mottatt en rekke henvendelser fra folk som hevder å ha sett biler dumpe sekker langs veikanten om natten. Sekkene ble senere funnet å inneholde bein.

«Siden regimets fall har vi mottatt over 100 henvendelser om massegraver. Folk tror at hvert militært område har en,» sa representanter fra sivilforsvaret.

Detaljer om Syrias massegraver dukket først opp under rettshøringer i Tyskland og vitnemål i den amerikanske kongressen i 2021 og 2023.

Mer enn 150 000 mennesker anses som savnet, ifølge internasjonale og syriske organisasjoner, inkludert FN.

KILDE: TRT WORLD OG AGENCIES