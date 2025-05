Amerikanere skriver ofte til sine folkevalgte for å uttrykke sine meninger om en kandidat til en ministerpost før bekreftelseshøringene finner sted.

Men aldri før har slike brev advart mot å bekrefte kandidater på grunn av deres «dype bånd» til en hemmelighetsfull kult der tilhengere kaster seg ned foran sin guru og tilsetter biter av mentorens negleklipp i maten sin. Inntil nå.

Personen i sentrum av denne kontroversen er Tulsi Gabbard, en kongresskvinne fra Hawaii med fire perioder bak seg, som har forbindelser til Science of Identity Foundation, en marginal avlegger av den halv-munkelige og globalt tilstedeværende Hare Krishna-bevegelsen.

Stiftelsen ble grunnlagt på 1970-tallet av Chris Butler og har siden blitt beskrevet av avhoppere som en kult.

Hvis hun blir bekreftet av Senatets etterretningskomité senere denne uken, vil Gabbard bli direktør for nasjonal etterretning (DNI), en toppstilling som leder 18 etterretningsbyråer, inkludert CIA, med et budsjett på nesten 75 milliarder dollar.

Hennes kritikere hevder at Gabbards påståtte lojalitet til den såkalte kulten og dens mystiske grunnlegger kan sette nasjonal sikkerhet i fare. De frykter at hennes lojalitet til gruppen kan føre til at hun deler sensitiv etterretningsinformasjon med sin guru.

En talsperson for president Trump uttalte imidlertid at Gabbard ikke har noen tilknytning til Science of Identity Foundation, og at de gjentatte angrepene på hennes tro og lojalitet er «falske» og «fordomsfulle».

Dette til tross for at Gabbard gjentatte ganger har snakket varmt om den tilbaketrukne spirituelle lederen gjennom årene, og at hennes families tilknytning til gruppen er godt dokumentert.

Her er fem ting vi vet om Butler, den lite kjente lederen av kulten som Gabbard kaller sin «guru dev» eller åndelige mester.

Før Butler var det Bhaktivedanta

Butlers Science of Identity Foundation er en avlegger av Hare Krishna-bevegelsen, som ble startet i USA på 1960-tallet av en indisk mann ved navn Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Målet med bevegelsen var å spre en 500 år gammel hinduistisk sekt kjent som Gaudiya Vaishnavisme – hengiven tilbedelse av den hinduistiske guden Krishna og hans følgesvenn Radha – blant amerikanere.

Bhaktivedanta besøkte Hawaii i 1971, hvor han møtte den 23 år gamle Butler. Dette møtet endret livet til den unge mannen, som en dag skulle få nasjonal oppmerksomhet som guru for Trumps kandidat til toppstillingen innen etterretning.

En «selvutnevnt» guru

Butler gjorde seg tidlig bemerket på Hawaii som en ung yogalærer og surfer. Født inn i en prominent familie med en lege og en antikrigsaktivist, har Butler blitt beskrevet som en «selvutnevnt guru» som droppet ut av college og straks begynte å tiltrekke seg tilhengere ved å blande yoga-lære med elementer av hinduistisk teologi.

Etter å ha møtt Bhaktivedanta i 1971, «overførte» Butler sine disipler til den indiske mannen og tok et nytt navn: Siddhaswarupananda, et sanskritord som betyr en «åndelig form full av lykke».

Den nye identiteten sikret at folk anerkjente ham som en innviet disippel i den voksende Hare Krishna-bevegelsen.

Men Butler hadde sine egne tanker. Bhaktivedanta irettesatte ham ofte for å bruke uortodokse undervisningsmetoder. For eksempel motsatte Butler seg Bhaktivedantas krav om at nyinnvidde disipler skulle barbere hodet og bruke kapper.

Ingen organisert religion

Formelt kjent som Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa, begynte Butler å avvike fra Bhaktivedantas standardpraksis knyttet til familieliv og kleskoder.

I motsetning til gruppens lære giftet Butler seg og fikk barn, samtidig som han ga sine disipler større personlig frihet.

Etter Bhaktivedantas død i 1977 opprettet Butler Science of Identity Foundation, som markerte starten på hans uavhengige spirituelle reise.

Ifølge Butler er Science of Identity Foundation en ressurs, ikke en religiøs organisasjon. Den har ingen offisiell hierarki.

«Jeg er ikke hindu, jeg er ikke kristen, jeg er ikke buddhist, jeg er ikke muslim,» sa Butler til The New Yorker. «Jeg er en evig åndelig sjel – en aatma, en del av den høyeste sjelen.»

Men Butler ser ut til å forstå nytten av en kortfattet, gjenkjennelig religiøs merkelapp i politikken. Derfor ba han Gabbard om å identifisere sin religion som «transcendental hinduisme».

Profilen av Gabbard i The New Yorker bemerket at hun brukte nøyaktig samme formulering for å beskrive sine religiøse synspunkter i en senere samtale i kongressens spisesal.

Hva Butler forkynner

Science of Identity Foundation hevder å kombinere yoga-lære med elementer av hinduistisk teologi, samtidig som den oppmuntrer tilhengere til å praktisere vegetarianisme og avstå fra gambling, røyking, alkohol, narkotika og utenomekteskapelig sex.

Butler er åpenlyst fiendtlig innstilt til islam. Hans opptak med anti-islamsk propaganda har blitt utbredt på nettet.

Gabbard, hans mest kjente disippel, ble kjent på 2010-tallet da hun regelmessig kritiserte president Barack Obama for hans nektelse av å bruke begrepet «radikal islam» og for ikke å erklære «islamske ekstremister» som «vår fiende».

En kult på alle måter

Tidligere medlemmer av Science of Identity Foundation kaller seg selv «overlevende fra en voldelig kult» der de ble tvunget til å tilbe Butler «som en gud».

En artikkel i New York beskrev Butler som «vulgær og hevngjerrig» som hånet og fornærmet folk offentlig. «Og når han gjorde det – det er en form for Krishnas nåde.»

En tidligere medlem av gruppen husket at de behandlet Butler som «Guds representant på jorden». «Det var en intens følelse av at du skuffet noen som er din eneste forbindelse til en åndelig vei og liv.»

Butler benekter disse beskrivelsene, og det samme gjør Gabbard, som hevder at hun aldri har hørt ham si noe hatefullt.

«Jeg kan bare snakke om min egen personlige erfaring og, ærlig talt, min takknemlighet til ham for gaven av denne fantastiske åndelige praksisen han har gitt meg.»