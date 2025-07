En uke før USAs president Donald Trump etter planen skal gjeninnføre høye tollsatser på en rekke økonomier, inkludert EU og Japan, jobber mange fortsatt febrilsk for å oppnå en avtale for å skjerme seg mot det verste.

Han innførte en avgift på 10 prosent på de fleste partnere, med høyere, tilpassede satser planlagt for land som USA har store handelsunderskudd med.

Men disse ble stoppet frem til juli for å gi rom for forhandlinger.

Analytikere forventer at land vil møte ett av tre utfall: De kan oppnå et rammeverk for en avtale; motta en utvidet pause på høyere tollsatser; eller se avgiftene stige.

«Det vil være en gruppe avtaler som vi vil lande før 9. juli,» sa finansminister Scott Bessent sist fredag på CNBC.

Politikere har ikke navngitt land i denne gruppen, selv om Bessent hevder at Washington har vært fokusert på å inngå avtaler med rundt 18 viktige partnere.

Uten en avtale stiger Vietnams «gjensidige toll» fra basislinjen på 10 prosent til 46 prosent, Indias til 26 prosent og Taiwans til 32 prosent.

Josh Lipsky, internasjonal økonomileder ved Atlantic Council, siterte indiske forhandleres forlengelse av sin USA-reise nylig i å merke seg at det «virker som en frontløper».

«Japan var i den kategorien, men ting har satt seg litt tilbake,» sa Lipsky, med henvisning til Trumps kritikk mandag over det presidenten kalte Japans motvilje mot å akseptere amerikansk riseksport.

Avtalene vil imidlertid neppe være fullverdige handelsavtaler, sa analytikere, med henvisning til kompleksiteten i å forhandle slike avtaler.

Siden april har Washington bare kunngjort en pakt med Storbritannia og en avtale om midlertidig å senke gjensidige plikter med Kina.

Utvidet pause

Bessent har også sagt at land som «forhandler i god tro» kan få sine tollsatser til å forbli på basislinjen på 10 prosent.

Men forlengelser av pausen på høyere satser vil avhenge av Trump, la han til.

«Med en ny regjering ser (Sør-)Korea godt posisjonert ut til å sikre seg en forlengelse,» sa Cutler fra ASPI.

Lipsky forventer at mange land vil falle inn i denne kategorien, og motta en utvidet stans på høyere tollsatser som kan vare til Labor Day, som faller på 1. september.

Bessent sa tidligere at Washington kunne avslutte sin agenda for handelsavtaler innen Labor Day, et signal om at flere avtaler kunne bli inngått, men med samtaler som sannsynligvis vil strekke seg forbi juli.

Gjeninnføring av toll

For land som USA finner «gjenstridige», kan imidlertid tollsatser springe tilbake til de høyere nivåene Trump tidligere kunngjorde, har Bessent advart.

Disse spenner fra 11 prosent til 50 prosent.

Cutler advarte om at «Japans nektelse av å åpne sitt rismarked, kombinert med USAs motstand mot å senke biltollsatser, kan føre til gjeninnføring av Japans 24 prosent gjensidige toll.»

Trump sa selv tirsdag at en handelsavtale var usannsynlig med Japan, og landet kunne betale en toll på «30 prosent, 35 prosent, eller hva enn tallet er som vi bestemmer».

Lipsky mener at EU står i fare for å få tollsatser til å snappe tilbake til brattere nivåer også – til de 20 prosentene som ble avduket i april eller de 50 prosentene som Trump nylig truet med.

Et spenningsområde kan være Europas tilnærming til digital regulering.

Trump sa nylig at han ville avslutte handelssamtaler med Canada – som ikke er berørt av fristen 9. juli – som gjengjeldelse for landets digitale tjenesteskatt, som Ottawa til slutt sa at de ville oppheve.

Denne uken er EUs handelssjef Maros Sefcovic i Washington i et forsøk på å forsegle en handelsavtale, med EU-kommisjonen som har mottatt tidlige utkast til forslag som tjenestemenn jobber med.